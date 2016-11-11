۹ موکب برای پذیرایی از زائران اربعین درشهرستان همدان برپا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسماعیلی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی عنوان کرد: کسانی که در این دنیا با امام حسین(ع) از طریق خواندن زیارت عاشورا و حضور در هیئت ها ارتباط می گیرند، در روز قیامت کارهای آنها برای امام حسین(ع) محاسبه می‌شود.

رئیس ستاد مردمی اربعین حسینی در شهرستان همدان با بیان اینکه از ۱۱ امام و شمار بسیار انبیاء الهی فقط برای یک امام اربعین وجود دارد و آن هم اربعین امام حسین (ع) است، افزود: امام حسن عسگری(ع) می‌فرماید اقامه اربعین حسینی از نشانه‌های شیعه است.

وی با اشاره به اینکه در اربعین عده ای مسئولیت بازسازی عتبات عالیات را برعهده دارند، بیان کرد: با کمک‌های مردم عتبات عالیات هر روز آبادتر می‌شود.

حجت الاسلام اسماعیلی با اشاره به اینکه صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف توسط ایرانی‌ها ساخته می شود، ادامه داد: افرادی نیز برای خدمت به زائران امام حسین(ع) در اربعین موکب برپا می کنند.

وی با اشاره به اینکه موکب‌ها در نجف و کربلا با پشتیبانی مردم برپا شده است، افزود: برای برپایی موکب ها بسیج همگانی صورت گرفته است.

رئیس ستاد مردمی اربعین حسینی در شهرستان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰ میلیون نفر برای رسیدن به کربلا ۸۰ کیلومتر راه را پیاده طی کردند، گفت: دنیا چنین جمعیتی با چنین اشتیاقی به خود ندیده است.

حجت الاسلام اسماعیلی با بیان اینکه در این مسیر باید خود را پیدا کنیم، ادامه داد: در شهرستان همدان در ورودی و خروج شهر ۹ موکب برای پذیرایی از زائران برپا شده است.

وی عنوان کرد: سه موکب در جاده ملایر، جورقان و میدان فرودگاه همدان قرار دارند و در مسیر رفت و برگشت از زائران پذیرایی می‌کنند.

رئیس ستاد مردمی زائران اربعین شهرستان همدان افزود: موکب چهارم در بوستان نماز، موکب پنجم در بوستان الغدیر همدان، موکب ششم در شهر مریانج، موکب هفتم در پادگان قدس، موکب هشتم حسینیه کوئینی‌ها و موکب نهم در پادگان قهرمان برپا شده است.