به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن طاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان در حسینیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: مجامع و سازمان‌های بین‌المللی پشت صحنه با دشمنان مردم غزه هماهنگ هستند و متأسفانه بسیاری از کشورهای عربی نیز حتی حال اعتراض ندارند، در حالی که هم‌نوع، هم‌زبان و هم‌کیش آنها تحت ظلم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه رفع مشکل انسان‌های مؤمن عبادتی بزرگ محسوب می‌شود، افزود: مسئولان به دلیل مراجعات فراوان افراد گرفتار، بیش از سایر مردم از این توفیق بهره‌مند می‌شوند. مسئول نباید کار یک‌ساعته را یک ماه به تأخیر بیندازد، بلکه باید نیت کند کار مردم را سریع و درست راه بیندازد تا اثر آن را در زندگی خود ببیند.

حجت‌الاسلام طاهری تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان تا توان دارند برای برطرف کردن مشکلات مردم تلاش کنند.

خطیب نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه این شهر در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد، خبر داد: در استان همدان ۲۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی راه‌اندازی شده است.

وی همچنین با ابراز تأسف از برخی رفتارها در مراسم عزاداری، گفت: بعضی مداحان با بیان اشعار کفرآمیز عنوان می‌کنند که عزاداری مقدم بر نماز اول وقت است؛ با توجه به در پیش بودن ایام اربعین، انتظار می‌رود از این افراد برای برگزاری مراسم دعوت نشود.