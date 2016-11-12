جزییات ترافیک در محورهای منتهی به مرزها/رانندگان با دقت تردد کنند

به گزارش خبرنگار مهر سردار تقی مهری، در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران گفت: اقدامات خوبی در سال جاری برای توسعه زیرساخت های مرز مهران برای تسهیل در تردد زوار اربعین انجام شده است.

وی افزود: احداث پایانه «برکت» برای تردد اتوبوس های بین شهری یکی از مهمترین اقدامات برای رفع گره های ترافیکی در شهر مهران بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ایجاد کمربندی شرقی مهران یکی دیگر از اقدامات مهم برای توسعه زیرساخت ها بود، افزود: باید در سال های آینده کمربند غربی شهر مهران نیز احداث شود.

وی با اشاره به تردد زوار در جاده ایلام-مهران افزود: اقدامات بسیار خوبی در مسیر ایلام-مهران هم اکنون انجام شده و تعریض و بهسازی بخش هایی از مسیر طی سال جاری، روند تردد زائران را نسبت به سال های گذشته آسان تر خواهد کرد.

سردار مهری افزود: البته چهارخطه کردن محور ایلام-مهران به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای استان ایلام و مرز مهران باید در دستور کار مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد.

وی افزود: علاوه بر توسعه این مسیر، باید نسبت به ایجاد و گسترش مراکز خدماتی برای ارائه خدمات به زوار اربعین در استان و مرز مهران بیشتر تلاش کرد.

مهری تصریح کرد: با توجه به کوهستانی بودن استان ایلام، رانندگان حتماً به توصیه ها و هشدارهای پلیس برای تردد توجه کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: البته رانندگان نیز نسبت به آماده سازی وسیله نقلیه و همراه داشتن امکانات برای تردد در جاده های کوهستانی آمادگی لازم را داشته باشند.