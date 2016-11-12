انتشار اثری تازه از هوشنگ ابتهاج/«بانگ نی» به بازار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتابی تازه از هوشنگ ابتهاج (ه.الف. سایه) با عنوان «بانگ نی» از سوی نشر کارنامه منتشر شد.

این کتاب شامل یک مثنوی بلند است از ابتهاج است که تاریخ شروع سرایش آن به سال ۱۳۴۰ باز می‌گردد.

این کتاب با وجود برخی اخبار منتشر شده درباره چاپ آن در سال‌های قبل تا کنون از سوی نشر کارنامه منتشر نشده بود و به‌تازگی و برای نخستین بار منتشر شده است.

مثنوی «بانگ نی» که در ۱۳۲ صفحه منتشر شده یک مثنوی بلند است که پیش از این بخش‌هایی از آن توسط شاعر و به مناسبت‌های مختلف منتشر شده بود.

ابیات این مثنوی در زمره اشعار اجتماعی ابتهاج به شمار می‌رود.

مراحل آماده‌سازی و کتاب‌آرایی این کتاب در زمان حیات مرحوم محمد زهرایی و توسط شخص وی انجام شده و نشر کارنامه در نهایت آن را در آبان‌ماه سال جاری منتشر کرده است.