جزییات مدارس تخصصی ورزش اعلام شد

مهرزاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی جزییات مدارس تخصصی ورزش گفت: تعداد ۱۹۲ مدرسه تخصصی ورزش در ۳۲ استان کشور وجود دارد.

وی افزود: هر استانی ۶ مدرسه تخصصی ورزش ویژه دختران و پسران از دوره ابتدایی تا متوسطه اول و دوم دارد تا به دانش آموزان آموزش دهند.

معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش آموزان در مدارس ورزش جدا از ساعت های درسی که دارند ۶ تا ۸ ساعت به ورزش کردن به صورت تخصصی می پردازند.

حمیدی تاکید کرد: هر استان بنا به قطب ورزشی آن استان، مدرسه ورزشی خواهد داشت. برای نمونه مدرسه تخصصی والیبال در استان گلستان راه اندازی شده است و دانش آموزان مستعد را می پذیرد.

وی ادامه داد: مدارس تخصصی ورزشی از دانش آموزان تست های ورزشی و آمادگی جسمانی می گیرند و با شناسایی استعدادهای آنان را جذب می کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: استعدادشناسی در همه پایه ها صورت می گیرد و می خواهیم مدارس تخصصی ورزش در هر رشته ای که آن استان ظرفیت آن را دارد راه اندازی کنیم.

حمیدی بیان کرد: مدارس تخصصی ورزش دانش آموزان مستعد و توانمند را تحویل جامعه و جامعه ورزش خواهد داد.