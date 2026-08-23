آیت الله دژکام: جنایت دشمن آمریکایی در لامرد نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام شامگاه شنبه در جمع خانواده‌های معزز شهدای «رمضان» شهرستان لامرد، ضمن تجلیل از صبر و استقامت این خانواده‌ها، خواستار عزم جدی برای جهانی‌سازی روایت جنایت دشمن در حادثه ۹ اسفند شد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جنوب فارس، این منطقه را «خانه خود» توصیف کرد و گفت: حس آرامشی که در این خطه وجود دارد، سختی مسیر و گرمای هوا را برای ما جبران می‌کند.

آیت الله دژکام با استناد به روایات اسلامی، واقعه ۹ اسفند را آزمونی بزرگ الهی دانست و افزود: وقتی بلا نازل می‌شود، پروردگار متعال ناظر بر عملکرد ماست و مردم لامرد با ایستادگی و مقاومت در برابر این فاجعه، ثابت کردند که صبورانه پای ارزش‌های خود ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه این ایستادگی دشمنان را ناکام گذاشت، ادامه داد: طبق وعده الهی، این صبر تلخ در نهایت به پیروزی شیرین تبدیل خواهد شد.

امام‌جمعه شیراز در ادامه با انتقاد از هرگونه بهانه‌تراشی در مسیر خدمت به خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد این حماسه، خطاب به مسئولان تأکید کرد: حاکمیت نباید نسبت به این حماسه‌ها بی‌تفاوت باشد و مسئولان و ادارات وظیفه دارند محکم و با تمام توان پای کار بیایند.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: نباید برای کم‌کاری‌ها عذر تراشید یا خود را کنار کشید. هرچند باید نسبت به توان اجرایی حاکمیت انصاف داشت، اما بروکراسی‌های اداری نیز نباید مانع از ادای دین به خون شهدا شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقسیم کار و برنامه‌ریزی دقیق برای سال‌های آینده، گفت: باید با الگوبرداری از تلاش‌هایی که برای جهانی‌سازی برخی فجایع تاریخی از جمله هیروشیما صورت گرفته است، جنایت ۹ اسفند لامرد را به یک موضوع و مطالبه بین‌المللی تبدیل کنیم.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: یادواره شهدای این واقعه باید هر ساله با برنامه‌ها و ایده‌های نو برگزار شود تا یاد و حقانیت مظلومیت این عزیزان زنده بماند و روایت این جنایت در سطح جهانی منعکس شود.