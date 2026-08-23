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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۴

۱۸۸ فقره سرقت قطعات خودرو در اصفهان کشف شد؛ ۸۴ سارق دستگیر شدند

۱۸۸ فقره سرقت قطعات خودرو در اصفهان کشف شد؛ ۸۴ سارق دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از اجرای طرح یک‌ماهه مقابله با سرقت قطعات خودرو و دستگیری ۸۴ سارق خبر داد و گفت: متهمان به ۱۸۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت شهروندان و مقابله هدفمند با سرقت قطعات خودرو، مأموران کلانتری‌های سطح شهرستان اصفهان طی یک ماه گذشته طرح‌های مختلف انتظامی و عملیاتی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، گشت‌های هدفمند و نامحسوس و همچنین رصد و پایش افراد دارای سابقه سرقت، موفق شدند ۸۴ نفر از سارقان قطعات خودرو را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به پلیس آگاهی و مراکز تخصصی منتقل و تحت تحقیقات قرار گرفتند که در جریان بازجویی‌ها به ۱۸۸ فقره سرقت از خودروهای پارک‌شده اعتراف کردند.

نیکبخت با بیان اینکه سرقت‌ها شامل قطعات مختلف خودرو بوده است، گفت: آینه‌های جانبی، رینگ، لاستیک زاپاس، باتری و برخی دیگر از قطعات خودرو از جمله اموالی بوده که توسط این افراد به سرقت رفته است.

وی تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی و ادامه مراحل قضائی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با سرقت خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان و افرادی که در چرخه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت دارند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی عوامل مرتبط با این جرائم ادامه خواهد داشت.

نیکبخت با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه وقوع سرقت‌ها گفت: بخش قابل توجهی از این جرائم در ساعات خلوت و از خودروهایی رخ داده است که در معابر کم‌نور، نقاط خلوت یا مکان‌هایی بدون نظارت و پوشش مناسب دوربین‌های مداربسته پارک شده بودند.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، زمینه ارتکاب سرقت را کاهش دهند و افزود: مالکان خودرو تا حد امکان از پارک کردن خودرو در معابر خلوت، بن‌بست‌ها، نقاط فاقد روشنایی و مکان‌هایی که نظارت کافی ندارند، خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین تجهیز خودرو به دزدگیر و استفاده از قفل فرمان و قفل پدال را از راهکارهای مؤثر پیشگیرانه دانست و گفت: برای قطعات باارزش از جمله رینگ و لاستیک زاپاس نیز می‌توان از تجهیزات و پیچ‌های ضدسرقت استفاده کرد.

وی توصیه کرد شهروندان در صورت امکان خودروهای خود را در پارکینگ‌های دارای نگهبان و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند و از قرار دادن خودرو در مکان‌هایی که احتمال نظارت و کنترل آنها پایین است، پرهیز داشته باشند.

نیکبخت در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم گفت: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع رفتارهای مشکوک می‌تواند به پلیس در شناسایی و دستگیری سارقان کمک کند و شهروندان در صورت مشاهده افراد یا رفتارهای مشکوک در اطراف خودروها، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6924477

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