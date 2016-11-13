حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که در بحث برخورد با شرکت های پخش فیلم که تیزر آثار در حال اکران آنها در شبکه های ماهواره ای پخش می شد چرا تنها با دو شرکت برخورد شد و آیا این مساله به دلیل لابی جریان‌های داخل سینما برای ضعیف کردن این شرکت ها نیست، توضیح داد: چندین جلسه با قاضی این پرونده ها داشته و از این جلسات چنین برداشتی نداشته‌ام. آقای منصوری قاضی پرونده است سناخت خوبی نسبت به حوزه فرهنگ و هنر دارد و قدر و منزلت سینما و سینماگران را به خوبی می‌شناسد.

وی ادامه داد: شاید گاهی اوقات برخی افراد سعی کنند اطلاعاتی را براساس خواست خود منتقل و یا پیشنهادهایی ارائه کنند، اما چنین حرف هایی روی قاضی های کشور اثر ندارد.

رییس سازمان سینمایی در پاسخ به این پرسش که سینمای ایران هرچند با افزایش تولید همراه است اما همچنان در زمینه تعداد پرده سینما با مشکل مواجه است، تاکید کرد: از انقلاب اسلامی چهار دهه می گذرد با این حال تا سه سال قبل ۲۹۸ پرده سینما در سراسر کشور داشتیم، اما در حال حاضر به سمت عدد ۵۰۰ در تعداد سالن های سینما پیش می رویم.

ایوبی با اشاره به اینکه در این سه سال جهش قابل توجهی در حوزه ایجاد سالن سینما و افزایش پرده سینماها در کشور داشتیم، توضیح داد: طی این سال ها به بازسازی و و بهسازی سالن های سینما در سراسر کشور پرداخته ایم که در فروش فیلم‌ها بسیار اثرگذار بوده است. البته این را هم باید بگویم که از امروز به بعد دائم شاهد پیوستن سالن های جدید سینمایی به ناوگان سینمایی کشور هستیم و امیدوارم تعدادی از این سالن ها به اکران نوروزی ۹۶ برسد.

رییس سازمان سینمایی در پایان گفت: فکر می‌کنم تا یک سال دیگر ۱۰۰ سالن خوب به سینماهای کشور اضافه می شود و می توان گفت طی این سال ها نهضت سالن سازی در کشور راه افتاده است.