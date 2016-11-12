محاصره۱۴۵روزه بیش از ۱۸هزار شهروند بحرینی در الدراز توسط آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل خلیفه به سیاست های سرکوبگرانه و مشت آهنین خود علیه مردم بی دفاع بحرین همچنان ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، شهروندان بحرینی با صدور بیانیه ای خطاب به جامعه جهانی اعلام کردند: بیش از ۱۴۵ روز از محاصره الدراز محل سکونت رهبر شیعیان بحرین توسط نظامیان رژیم آل خلیفه می گذرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: بیش از ۱۸ هزار نفر از مردم و ساکنان الدراز به دلیل محاصره این منطقه توسط نظامیان آل خلیفه، از رفت و آمد و ورود و خروج به این منطقه و دیدار با خانواده و نزدیکان خود محروم هستند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۵ ماه پیش تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو و محل سکونت ایشان در الدراز را محاصره کرد؛ مردم و شیعیان بحرین برای دفاع از رهبر خود در برابر منزل ایشان تحصن کردند و مانع از تعرض نظامیان آل خلیفه به شیخ عیسی شده اند.