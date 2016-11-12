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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

محاصره۱۴۵روزه بیش از ۱۸هزار شهروند بحرینی در الدراز توسط آل خلیفه

محاصره۱۴۵روزه بیش از ۱۸هزار شهروند بحرینی در الدراز توسط آل خلیفه

شهروندان بحرینی در بیانیه ای خطاب به جامعه جهانی تاکید کردند که بیش از ۱۸ هزار نفر از ساکنان الدراز، ۱۴۵ روز است در محاصره نظامیان آل خلیفه به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل خلیفه به سیاست های سرکوبگرانه و مشت آهنین خود علیه مردم بی دفاع بحرین همچنان ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، شهروندان بحرینی با صدور بیانیه ای خطاب به جامعه جهانی اعلام کردند: بیش از ۱۴۵ روز از محاصره الدراز محل سکونت رهبر شیعیان بحرین توسط نظامیان رژیم آل خلیفه می گذرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: بیش از ۱۸ هزار نفر از مردم و ساکنان الدراز به دلیل محاصره این منطقه توسط نظامیان آل خلیفه، از رفت و آمد و ورود و خروج به این منطقه و دیدار با خانواده و نزدیکان خود محروم هستند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۵ ماه پیش تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو و محل سکونت ایشان در الدراز را محاصره کرد؛ مردم و شیعیان بحرین برای دفاع از رهبر خود در برابر منزل ایشان تحصن کردند و مانع از تعرض نظامیان آل خلیفه به شیخ عیسی شده اند.

کد مطلب 3822416

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