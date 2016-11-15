«مزرعه آبی» فرم حضور در فجر را پر کرد/ غافلگیری با «شاخ گردن»

محسن محسنی‌نسب کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «مزرعه آبی» گفت: به تازگی فیلمبرداری «مزرعه آبی» به کارگردانی محمد دهفولی در جنوب تهران به پایان رسیده است. این فیلم درباره مهاجران پاکستانی است که در جنوب تهران زندگی می کنند و اغلب به کار کاشت سبزیجات و سیفی جات مشغول هستند. جالب است بگویم غالب محصولات کشاورزی که در تهران مصرف می شوند توسط همین پاکستانی ها کاشته می‌شود.

محسنی‌نسب بیان کرد: در حقیقت داستان ما درباره ۲ پسربچه به نام های حشمت و عصمت است که این ۲ در تعامل با بچه های ایرانی دچار مشکلاتی می شوند برای مثال برای ادامه تحصیل و به دست آوردن موقعیت اجتماعی با مسایلی روبه رو می شوند. البته ما سعی کرده ایم در این فیلم یک نگاه مهربانانه و مهمان نوازانه نسبت به مقوله مهاجرت و مسایل آن داشته باشیم.

کارگردان «مجانی» بیان کرد: با توجه به اینکه «مزرعه آبی» دارای فضاهای خوبی است و فیلمبرداری آن هم به درستی انجام شده، رضایت من جلب شده است. این را هم باید بگویم که من فرم حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده ام و خواهان حضور در این جشنواره هستیم.

محسنی‌نسب با اشاره به اینکه «مزرعه آبی» یک فیلم هنر و تجربه ای است، اظهار کرد: من از بخش تجربی وارد سینما شدم، یعنی سینما را از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان آموختم بنابراین معتقدم در بخش تجربه هر کسی می تواند دست به کارهایی بزند که با ورود به دنیای سینمای حرفه ای دیگر جرات انجام آن کارهارا ندارد. به همین دلیل به دوستانی که پیشتر در دیگر آثار سینمایی همکار من بوده اند در ساخت فیلم اولشان بسیار کمک می کنم.

این کارگردان در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به دیگر اثرش با عنوان «شاخ کرگدن» که کارگردانی آن را به عهده داشته است، گفت: «شاخ کرگدن» یک فیلم سوپر پروداکشن است که در چهار کشور شامل، ایران، بلغارستان، ارمنستان و اکراین فیلمبرداری شده و از لحاظ ویژوآل افکت در این فیلم یک قدم بزرگ در سینمای ایران برداشته شده است. انجام بخش ویژوآل افکت در این فیلم بسیار کار برد و به همین دلیل کارهای پست پروداکشن ما را به عقب انداخت. مدیر بخش ویژوآل ما پسر جوان و با استعدادی به نام امین ظهراب بیگی است که من مطمئنم با اولین نمایش این فیلم اهالی سینما به خاطر توانایی او غافلگیر می شوند زیرا آنها متوجه می شوند که می شود در این بخش با سینمای آمریکا رقابت کرد. «شاخ کرگدن» از این جهت یک اثر برجسته است.

کارگردان «شانه دوست» در پایان بیان کرد: وقتی فیلمبرداری «شاخ کرگدن» تمام شده بود در نظر داشتم فیلم را هرچه سریعتر آماده کنم و در آلمان و اتریش به نمایش بگذارم، اما به دلیل طولانی شدن تدوین و ویژوآل افکت و همچنین نزدیک شدن به ایام جشنواره، اولین نمایش آن در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود و بلافاصله در آلمان و اتریش به نمایش درمی‌آید.