محسن محسنی‌نسب کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم «مزرعه آبی» گفت: ما این فیلم را به کارگردانی محمد دهفولی امروز ۱ آبان ماه کلید زدیم. در واقع ما پیش از این و همزمان با درخواست پروانه ساخت پیش تولید آن را به مدت ۲ ماه آغاز و از نابازیگران برای حضور در این فیلم سینمایی استفاده کردیم.

وی افزود: ما در نظر داریم این فیلم را برای اکران در گروه «هنر و تجربه» آماده کنیم به همین منظور از نابازیگران برای حضور در آن استفاده کنیم.

محسنی‌نسب عنوان کرد: این فیلم درباره با پاکستانی هایی است که در حاشیه شهر تهران زندگی می کنند در واقع روایت زندگی ۲ کودک پاکستانی است که در حاشیه شهر تهران سبزی‌کاری می کنند، این را هم باید بگویم که این فیلم به صورت مستند- داستانی است و شخصیت های آن کاملا مستند هستند.

وی بیان کرد: «مزرعه آبی» در شهرری و در حاشیه تهران یعنی در یک دامداری و یک مزرعه فیلمبرداری می شود و یک نگاه جدید به حاشیه شهر تهران دارد. با توجه به اینکه من سابقه ساخت چنین فیلم هایی را داشتم فکر می کنم این فیلم هم برای مردم جذابیت داشته باشد زیرا برای مثال بسیاری از مردم نمی دانند که اغلب سبزی کاری های تهران از سوی پاکستانی ها انجام می شود. در واقع ما در پی این هستیم که حاشیه نشین های شهر تهران را به مردم معرفی کنیم به همین منظور این فیلم یک قصه انسانی دارد و به تقابل زندگی ها می پردازد و تمام تلاش ما این است که آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.

این کارگردان در پایان با اشاره به اثر دیگرش با عنوان «شاخ کرگدن» گفت: کارهای ویژوال افکت و ویژوال انیمیشن این فیلم سینمایی تحت سرپرستی امین ظهراب‌بیگی انجام شد. او جوان با استعدادی است که در سینمای هالیوود کار کرده است و به خوبی از عهده انجام این کار برآمد و ما تا چند روز دیگر وارد مرحله صداگذاری این اثر خواهیم شد. این را هم باید بگویم که ما قرارداد اکران بین المللی این فیلم را با کشور اتریش و آلمان بسته ایم و در نظر داریم که آن را به زبان آلمانی دوبله کنیم و ابتدا در این کشورها به نمایش بگذاریم و با توجه به اینکه این فیلم به زبان انگلیسی است، سپس آن را به زبان فارسی ترجمه می کنیم و در ایران به نمایش می گذاریم.

عوامل فیلم سینمایی «مزرعه آبی» عبارتند از تهیه کننده: محسن محسنی نسب، نویسنده و کارگردان: محمد دهفولی، مدیر تصویربرداری: عباس رحیمی، صدابردار: سینا نجفی، مجری طرح: محمد توکلی، مدیر تولید: علیرضا دهفولی، عکاس: پیام صادقی، بازیگران: حمید رحیمی، رشید آقایی، محمد صدیق مهر، محمد دهفولی، علیرضا دهفولی، رامین اسلامی، محسن میرهاشمی، حمیده فرهادی، مرسا شرباف و شراره اکبری.