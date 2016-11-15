کرمانشاه یکپارچه خاک قدم‌ زائران اباعبدالله(ع) است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ثانیه‌ها و لحظه‌ها به سرعت گذر می‌کنند تا وعده عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین فرا رسد و بار دیگر جمعیتی مملو از ایمان، اخلاص و عشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) گرد هم آیند و جهان در حیرت این همه عشق و ایثار و دلدادگی انگشت به دهان بماند.

کرمانشاه این روزها سخاوتمندانه و از سر عشق و دلدادگی به فرزند رسول خدا(ص) پذیرای زائران است و در جای جای این دیار موکب‌هایی برای خدمت رسانی به زائران کوی عشق دایر شده است.

عطر مهربانی، اخلاص، معنویت و ایثار این روزها سراسر دیار کرمانشاه را فرا گرفته و زبان قاصر از وصف این همه ارادت و دوستی با خاندان رسول خدا(ص) است.

مسئول کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدامات لازم برای فراهم کردن محل اسکان زوار اربعین در نقاط مختلف استان از مدت‌ها قبل تدارک دیده شده و هم اکنون مشغول خدمت رسانی به زوار هستیم.

استقبال گرم خادمین از زوار اربعین در استان کرمانشاه

سرهنگ علی یوسفی‌راد از اسکان ۷۰۰ زائر خارجی در استان کرمانشاه طی روزهای اخیر خبر داد و افزود: در اردوگاه‌هایی که برای اسکان زائران اربعین پیش بینی شده روزانه قریب به ۷۰۰ نفر اسکان داده می‌شوند.

این مسئول با اشاره به آمادگی کامل کمیته اسکان ستاد اربعین استان برای خدمت رسانی به زوار گفت: شرایط لازم برای استراحت زائران در محل‌های اسکان فراهم است.

وی اردوگاه‌های کربلا، شهید دکامی و توحید را از جمله اماکن اسکان زائران در استان برشمرد و بیان کرد: محل‌های اسکان و تمام مهمانسراهای دولتی زیر مجموعه کمیته اسکان ستاد اربعین است و نهادهای مختلفی با ما همکاری دارند.

سرهنگ یوسفی‌راد با اشاره به استقبال گرم خادمین از زوار اربعین در استان گفت: امیدواریم شرایط خوبی برای خدمت رسانی به زائران ابا عبدالله‌الحسین(ع) در استان فراهم باشد.

برپایی موکب‌هایی برای خدمت رسانی به زائران، برپایی چادرهایی جهت جمع‌آوری نذورات نقدی و غیرنقدی شهروندان، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، آماده باش دستگاه‌های مختلف همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر، فرمانداری، استانداری، اورژانس و... از جمله توفیقاتی است که در این مدت مشاهده شده است.

عبور زوار از مرز منوط به داشتن گذرنامه و روادید است

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور ۶۰ هزار روادید برای زوار اربعین از سوی کنسولگری عراق در کرمانشاه طی روزهای اخیر خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اعلام این کنسولگری ۲۰ هزار رواید برای افرادی که در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند صادر شده است.

جعفر همتی عبور از مرز را منوط به داشتن گذرنامه و روادید دانست و گفت: حضور زوار در عراق بدون داشتن گذرنامه و روادید امکان پذیر نیست و اگر افراد بدون گذرنامه و روادید وارد عراق شوند براساس قوانین این کشور با آنان برخورد می‌شود.

وی با اشاره به ازدحام بسیار زیاد مرز مهران گفت: تردد در این مرز مشکل است و زواری که قصد سفر به کربلا را دارند از مرزهای چزابه و شلمچه تردد کنند.

همتی تاکید کرد: زائران توجه داشته باشند که صدور رواید از سوی سفارت عراق در ایران و کنسولگری‌های این کشور تا ۲۸ آبان امکان‌پذیر است و بعد از این تاریخ مرزها بسته می‌شود و ورود زوار اربعین به عراق غیرممکن خواهد شد.

وی با اشاره به خدمت رسانی به زوار در موکب‌های استان گفت: روزانه ۳۰ هزار زائر اطعام می‌شوند و۱۳۰ ایستگاه خدمت رسانی به زائران در سطح استان فعالیت می‌کنند و امکان اسکان ۱۰ هزار زائر در شهر کرمانشاه مهیا است.

همتی با اشاره به استقرار ده‌ها دستگاه آمبولانس در طول مسیر تردد زوار اربعین در استان گفت: جایگاه‌های سوخت در طول مسیر تغذیه می‌شوند وکمیته‌ای برای تامین سوخت خودروهای زوار لحاظ کردیم.

استقرار ۱۰ ایستگاه خدمت رسانی به زوار در کربلا و نجف از سوی خیرین کرمانشاهی

وی در ادامه از ایجاد ۱۰ ایستگاه خدمت رسانی به زوار در کربلا و نجف از سوی خیرین کرمانشاهی خبر داد و افزود: استقرار ۵ دستگاه نانوایی سیار، ۵ بارکش و اعزام ۳۰ روحانی از این استان به عراق از دیگر اقدامات است.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه همچنین بیان کرد: اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی همه موکب‌ها را از کنگاور تا حمیل تحت پوشش قرار داده‌اند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قریب به ۸۰ دستگاه آمبولانس در طول مسیرهای تردد زائران استقرار یافته‌ و یک فروند بالگرد نیز در هوانیروز مستقر شده است.

صائب مدرسی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای اورژانس برای خدمت رسانی شایسته به زوار اباعبدالله الحسین(ع) گفت: طی قرارداد اورژانس کشور با هوانیروز ارتش مقرر شده تا ۱۲ فروند بالگرد به صورت پشتیبان عملیات در مهران باشند.

وی بیان کرد: تلاش جدی خواهیم داشت تا نیروهای پرتوان اورژانس تا یک هفته بعد از اربعین در مسیرها مستقر باشند و به زوار ارائه خدمت نمایند.