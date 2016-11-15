وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل حفاری اهواز در هفته دهم لیگ برتر، گفت: خدا را شکر که در دو بازی خارج از خانه در قم و اهواز امتیازات کامل را گرفتیم. می‌دانستیم که برابر تیم حفاری روز سختی داریم ولی با تلاش بازیکنان و برنامه ریزی صورت گرفته، توانستیم پیروز شویم.

وی افزود: نیمه اول تیم حفاری از ما بهتر بود و مصطفی نظری دروازه بان ما عملکرد خوبی داشت اما در نیمه دوم روزنه های نفوذ تیم حریف را بستیم و توانستیم در نهایت گل برتری را بزنیم.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات با اشاره به مسابقه بعدی این تیم مقابل گیتی پسند، گفت: ما با تیمی بازی داریم که ۸۰ درصد آن از بازیکنان تیم ملی تشکیل شده است. برای این تیم و بازیکنانش احترام خاصی قائل هستم. آماده هستیم که بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم.

شمسایی درباره تقابلش با محمد کشاورز و علی اصغر حسن زاده بازیکنان فصل گذشته خود، گفت: محمد دوست صمیمی من است. اصغر هم یکی از بهترین‌های فوتسال دنیا است. من نه با آنها و نه با هیچکدام از بازیکنان و مربیان گیتی پسند تقابل ندارم. بازی ما با گیتی پسند روی حساب رفاقت - رقابت برگزار می‌شود.

وی در خصوص جدایی امیر شمسایی برادرش و رضا ناصری از تیم تاسیسات یادآور شد: هم امیرخان و هم رضا ناصری مشکلاتی داشتند که مجبور به جدایی شدند. مهمتر از فرد، تیم است. ممکن است یک روز هم من نباشم ولی مهم این است که تیم موفق باشد.

سرمربی تاسیسات در پاسخ به این سئوال که آیا جدایی امیر شمسایی به خاطر اختلاف بین آنها بوده است؟ گفت: نمی خواهم درباره چیزی که رخ داده و تمام شده است، بیشتر صحبت کنم. خود امیرخان صحبت کرده و گفته است که اختلاف سلیقه همیشه هست. همین شب قبل از بازی با حفاری هم اعضای کادر فنی با هم جلسه داشتیم و نیم ساعت درباره مسائل مختلف بحث می‌کردیم. این موارد در فوتبال و فوتسال طبیعی است.