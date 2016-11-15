نجات زائر جوان از مرگ/ استقرار آمبولانس در مسجد کوفه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند ضمن بازدید از تمامی بخش‌های درمانگاه ولایت، از نزدیک در جریان خدمات رسانی به زوار حسینی و علوی قرار گرفت.

کولیوند در این بازدید بر ثبت پذیرش بیمارانی که به مراکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر مراجعه می‌کنند، تاکید کرد.

در حال حاضر سه درمانگاه هلال‌احمر خدمات درمانی لازم را به زائران در اربعین حسینی ارائه می‌کنند.

زائر جوان در مسیر نجف به کربلا، از مرگ نجات یافت

با تلاش یک ساعته کادر پزشکی جمعیت هلال احمر در مسیر نجف به کربلا، جوان ۲۸ ساله‌ای که دچار برق گرفتگی و ایست قلبی تنفسی شده بود، به زندگی بازگشت.

پسر جوان ۲۸ ساله ایرانی که حامل یک علم بلند در مسیر راهپیمایی اربعین بود، به علت برخورد علم با کابل فشار قوی، دچار برق گرفتگی و مصدومیت شدید شده و توسط همراهان خود به نزدیکترین درمانگاه جمعیت هلال‌احمر در عمود ۱۱۲۰ منتقل شد.

براساس این گزارش؛ به دنبال ارزیابی‌های اولیه تیم پزشکی و پرستاری مشخص شد که مصدوم در هنگام ورود به درمانگاه، علائم حیاتی خود را از دست داده و مبتلا به ایست قلبی و تنفسی شده است.

تیم پزشکی و پرستاری جمعیت هلال‌احمر با آگاهی از این امر، بلافاصله با استفاده از دستگاه الکترو شوک و انجام اقدامات اورژانسی لازم، اقدام به احیای مصدوم کرده و مرتبا بازگشت علائم حیاتی به ویژه ضربان قلب و تنفس مصدوم را مورد ارزیابی قرار داد.

به گفته دکتر محمود زیدآبادی سرپرست درمانگاه هلال احمر در مسیر نجف به کربلا مستقر در عمود ۱۱۲۰، پس از دریافت ۳ نوار قلب، خوشبختانه مصدوم علائم حیاتی خود را بازیافت.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش یک ساعته کادر پزشکی و پرستاری خطر حتمی مرگ برطرف شده و مصدوم برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان کربلا انتقال یافت.

زیدآبادی گفت: کادر پزشکی درمانگاه کربلا نیز با همکاری مطلوب و اجرای نظرات کارشناسی تیم پزشکی هلال‌احمر ایران ، مصدوم را بستری و مراقبت‌های تکمیلی را انجام دادند.

مصدوم ۲۸ ساله از شهرستان بیجار استان کردستان بوده که پیگیری‌های به عمل آمده، حاکی از سلامت رضایت بخش وی بوده است.

استقرار یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مسجد کوفه

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به‌منظور ارائهی خدمات امدادی-درمانی به زائرین در یکی از مسیرهای پرتردد مسجد کوفه مستقر شد.

شاهین اظهارداشت: این اتوبوس آمبولانس به همراه سه پزشک، یک پرستار و سه امدادگر به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت به زایران است.

وی با اشاره به استقبال بالای زایران از این درمانگاه افزود: در ساعات اولیه‌ برپایی این مرکز، بیش از ۳۰۰ بیمار مراجعه کرده و بالغ بر ۶۰۰ تزریق برای زائران انجام شده است.