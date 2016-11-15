محمد آشوری تازیانی عضو هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موضوع انتخاب یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه مجلس به عنوان عضو در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت.

این موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۴ اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ انجام شد و محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس و عضو هیئت رئیسه مجلس به صحن علنی معرفی شد.

در نهایت، با رای گیری صورت گرفته از مجموع ۱۵۹ رای ماخوذه، آشوری با ۱۴۷ رای به عضویت در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد.