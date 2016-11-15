پیاده روی اربعین مقدمه ظهور امام زمان (عج) است

حجتالاسلام حسن بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت پیادهروی اربعین اظهار داشت: در روایتی از امام حسن عسکری (ع) زیارت اربعین را جزو ۵ نشانه برای افراد با ایمان ذکر میکنند؛ حلقه وصل ارتباط میان ایمان با زیارت اربعین در سوره حجرات مشخص میشود که برخی اعراب نزد پیامبر آمده و میگویند ایمان آوردیم و خداوند خطاب به انها میگوید شما اسلام آوردید.
وی با بیان اینکه در ادامه آیه ویژگیهای فرد با ایمان ذکر میشود، افزود: بنابر فرمایش خداوند در این آیه مومن به مسلمانی اطلاق میشود که در قبال اسلام با جان، مال خود فداکاری کند و ما مصداق عینی این مطلب را در کربلا و فداکاری امام حسینی (ع) و یاران باوفای ایشان شاهد هستیم.
دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تفاوت میان انقلابی بودن و طرفدار انقلاب بودن بیان داشت: شاید بسیاری از افراد در مراسمهای راهپیمایی، انتخابات و صحنههای نظام فعال باشند که نشانهای بر طرفدار انقلاب بودن است اما زمانی فرد انقلابی لقب میگیرد که شبیه شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم با جان، مال خود از اصول انقلاب دفاع کند.
وی با بیان اینکه اربعین روز انقلابیگری است که مومنان واقعی را مشخص میکند، ابراز داشت: عاشورا روز شور و شعور است که اصحاب اباعبدالله حسین (ع) با بصیرت و شعور والای دینی، جان خود را در راه دین فدا کردند و اربعین نیز روز شور و نُشور است که رویشهای کربلا در اربعین نمود پیدا کرد.
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه پیش از این پیاده روی اربعین را در بیت المقدس، کعبه و غیره شاهد بوده ایم، ابراز داشت: این پیاده روی با اقدام جابربن عبدالله انصاری برای زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین آغاز شد و سپس ائمه معصومین و علمای اسلام نیز برای زیارت امام حسین (ع) با پای پیاده سفر می کردند.
پیاده روی اربعین قله عزاداریها و مانورهای سیاسی مسلمانان است
وی با بیان اینکه این شور پیاده روی تا زمانی که خودرو وارد زندگی مردم نشده بود، ادامه داشت، گفت: حوزه علمیه نجف بار دیگر شور پیاده روی نجف تا کربلا را در دلها زنده کرد اما با حکومت صدام بر این کشور این اقدام ارزنده کم رنگ شده بود تا اینکه بار دیگر با سرنگونی رژِیم صدام از سرتاسر دنیا شیعیان علاقهمند اهل بیت این پیادهروی را آغاز کردند.
حجتالاسلام بابایی با بیان اینکه هر سال حدود ۳۰ میلیون نفر از شیعیان و اهل تسنن در پیاده روی اربعین شرکت می کنند که همان شور و نشاط مقدمه ظهور امام زمان (عج) است، اضافه کرد: امام زمان در زمان ظهور خود را فرزند امام حسین (ع) معرفی می کند و این مطلب نشان از شناخت مردم دنیا نسبت به امام حسین (ع) در زمان ظهور است.
وی اضافه کرد: اهمیت پیادهروی اربعین از آن منظر نمود عینی پیدا میکند که دریابیم که در پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا در واقع قله عزاداریها و مانورهای سیاسی مسلمانان نمود پیدا می کند.
نظر شما