«توشه اربعین» به بازار کتاب رسید/ شرحی بر زیارت اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کتاب «توشه اربعین» را که حاصل بیش از ۱۰ سال سخنرانی سید مجتبی حسینی درباره زیارت اربعین حسینی است را منتشر کرد.

این اثر و سخنرانی‌های موجود در آن تنها به شرح و تفسیر زیارت اربعین نمی‌پردازد بلکه با نگاهی نو و محققانه تلاش می‌کند مفاهیم امام‌شناسی و امام حسین(ع) شناسی را برای مخاطبانش بازگو کند.

این کتاب در متن خود موضوعاتی مانند فلسفه زیارت، مفهوم اربعین، اهمیت زیارت اربعین، متن زیارت اربعین و شرح آن را در هفده فراز مورد بررسی قرار داده است.

حسینی در این کتاب تاکید دارد که این زیارت علاوه‌بر تثبیت و تقویت دین و مذهب، آثار عظیمی از خود بر جای می‌گذارد که مهمترینش پاک کردن دل‌ها مومنان از گناهان است و بر همین اسا حسینی در کتاب عنوان می‌کند که زیارت اربعین شامل مبانی معرفتی از قضیه عاشورا و بازسازی اعتقادی و انتشار معرفت آن واقعه عظیم است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: در زیارت عاشورا، محبت به حق و ولی و نفرت از باطل و اهل آن از دها می‌جوشد و از حنجره‌ها می‌خروشد. زائر در زیارت عاشورا با شور و حرارت در مصیبت سیدالشهدا به حضرت و یارات او سلام می‌دهد، از دشمنانشان تبری می‌جوید و در آخر سر به سجده شکر الهی می‌گذارد. زیارت اربعین شامل مبانی معرفتی از قضیه عاشورا و بازسازی اعتقادی و انتشار معرفت آن واقعه عظیم است. فضای زیارت اربعین افقی از روشنگری به زائر می‌بخشد و او را به مقامی می‌رساند که می‌تواند هم ردیف خداوند و انبیا و ملکه شهادت دهد.

یادآوری می‌شود سید مجتبی حسینی از خطبای تهران و دارای مدرک دکتری فلسفه علم از دانشگاه تهران و دارای درجه علمی اجتهاد حوزوی است. وی تاکنون بیش از ۲۰ تالیف در حوزه دین‌پژوهش داشته و بیش از هزار ساعت سخنرانی از وی منتشر شده است.

کتاب «توشه اربعین» را دفتر نشر فرهنگ اسلامی با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.