  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام شد:

کنترل شبانه روزی مواد غذایی و آب در کربلا و نجف

کنترل شبانه روزی مواد غذایی و آب در کربلا و نجف

کربلا - مسئول برنامه کشوری بهداشت محیط ستاد اربعین 95 گفت: کنترل مواد غذایی، آب و چادرهای اسکان زائران در کربلا، نجف و بین راه کربلا و نجف شبانه روزی می شود.

سید رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق اظهار داشت: کنترل مواد غذایی، آب و چادر های اسکان زائرین در کربلا و نجف و بین راه نجف -کربلا توسط تیم بهداشت محیط اعزامی در عراق با توجه به نزدیک شدن اربعین بویژه در کربلا از فردا شبانه روزی می شود.

وی با اشاره به خیل مشتاقان زیارت عتبات عالیات و کربلای معلی به زائران توصیه کرد تا ضمن رعایت بهداشت فردی بویژه شستن دست قبل از دست زدن به غذا، مواد غذایی پخته شده را گرم تناول کنند و در چادر و یا همراه خودشان این نوع غذا را نگهداری نکنند.

وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون مواردی از ابتلای زائران به بیماری هایی نظیر وبا در عراق گزارش نشده است.

۹۲ تیم عملیاتی مربوط به داخل کشور در پایانه مرزی مهران و شلمچه و چذابه فعال است و در داخل عراق یک تیم ۱۷ نفره در ۱۱ مقر در کربلا، نجف، کاظمین و اماکن بین راه مستقر هستند.

کد مطلب 3825288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها