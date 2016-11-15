کنترل شبانه روزی مواد غذایی و آب در کربلا و نجف

سید رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق اظهار داشت: کنترل مواد غذایی، آب و چادر های اسکان زائرین در کربلا و نجف و بین راه نجف -کربلا توسط تیم بهداشت محیط اعزامی در عراق با توجه به نزدیک شدن اربعین بویژه در کربلا از فردا شبانه روزی می شود.

وی با اشاره به خیل مشتاقان زیارت عتبات عالیات و کربلای معلی به زائران توصیه کرد تا ضمن رعایت بهداشت فردی بویژه شستن دست قبل از دست زدن به غذا، مواد غذایی پخته شده را گرم تناول کنند و در چادر و یا همراه خودشان این نوع غذا را نگهداری نکنند.

وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون مواردی از ابتلای زائران به بیماری هایی نظیر وبا در عراق گزارش نشده است.

۹۲ تیم عملیاتی مربوط به داخل کشور در پایانه مرزی مهران و شلمچه و چذابه فعال است و در داخل عراق یک تیم ۱۷ نفره در ۱۱ مقر در کربلا، نجف، کاظمین و اماکن بین راه مستقر هستند.