به گزارش خبرنگار مهر، بیوک علیمرادلو پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: درخواست پروژه مشترکی مبنی بر همکاری مشترک ایران و شرکت رنوی فرانسه در صنعت خودروسازی ارائه شد که مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ظرفیت خوبی در استان مرکزی برای این سرمایه گذاری فراهم است.

وی افزود: مقرر است در صورت ایجاد و تامین زیرساخت های لازم، این پروژه بزرگ ملی در شهرستان ساوه کلید بخورد و مهمترین نیاز کنونی برای آغاز اجرای این سرمایه گذاری، فراهم شدن مجوزها و همچنین تامین آب، برق و گاز موردنیاز است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با توجه به اینکه در صورت راه اندازی کارخانه، محصولات آن به خارج از کشور نیز صادر می شود نیاز دیگر در این زمینه، ایجاد امکانات گمرکی در محل شرکت است.

علیمرادلو تصریح کرد: با تکمیل احداث این کارخانه خودروسازی، سالانه ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در آن تولید می شود و درخواست برخی مشوق های سرمایه گذاری نیز ارائه شده تا در صورت تحقق آن، هر چه سریعتر این سرمایه گذاری عملیاتی شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک سوم تولیدات این شرکت به خارج از کشور صادر خواهد شد، خاطرنشان ساخت: هدف از این اقدام افزایش سطح رقابت در صنعت خودروسازی کشور و افزایش کیفیت است.

گفتنی است حجم مالی این سرمایه گذاری ۴۰۰میلیون یورو می باشد که ۶۰درصد از این مبلغ را شرکت رنوی فرانسه برعهده گرفته و ۴۰درصد دیگر، از سوی طرف ایرانی سرمایه گذاری، تامین خواهد شد.