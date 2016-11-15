راهکارهای ما در آشتی دادن مردم با کتاب موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی ‌پور، روز سه شنبه در آیین تکریم از مقام کتابداران استان قزوین که در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی(ره) برگزار شد اظهارداشت: موضوع فرهنگ از اقتصاد بسیار مهمتر است و بستر حرکت و توسعه فرهنگی کشور در گرو اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه است.

مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بیان کرد: باید دنبال راهکارهای جدید برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی باشیم و باور کنیم که کتابخانه فقط محیط بسته برای ارائه خدمات به متقاضیان نیست بلکه باید به کانون فرهنگی فعال و پویا در جامعه تبدیل شود تا هرگونه محصول فرهنگی در آن به مخاطبان ارائه شود.

۳۳۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال است

وی با اشاره به تعداد کتابخانه‌های کشور تصریح کرد: برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران در حال حاضر ۳۳۰۰ کتابخانه عمومی و مشارکتی در کشور فعالیت می کنند که جوابگوی نیازها نیست و باید شاهد توسعه بیشتر این مراکز باشیم.

جانعلی ‌پور بیان کرد:درشرایط رکود اقتصادی که اولویت مدیران امور عمرانی، اقتصادی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است شاید توجه به کتابخانه‌ها در اولویت بعدی قرار گیرد که امیدواریم این روند اصلاح شود.

وی یادآورشد: توسعه فضای مجازی شاید دغدغه دیگر ما در حوزه کتابخوانی باشد و باید بتوانیم با ایجاد جذابیت و روشهای نوین مخاطبان خود را حفظ کنیم.

جانعلی پور از فعالیت ۷۵۰۰ نیروی انسانی در کتابخانه‌های عمومی کشور خبرداد و افزود: متاسفانه در آشتی دادن مردم با مطالعه و گنجاندن کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها موفق نبوده‌ایم و باید این نقیصه را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: بهبود شرایط مطالعه نیازمند عزم همگانی و همکاری همه مدیران است و دراین میان استفاده از ایده های افراد مختلف ضرورت دارد.

جانعلی پور اضافه کرد: باید قدردان کتابداران باشیم و برای معرفی حرفه کتابداری به عنوان شغلی فرهنگی تلاش کنیم و در این راستا امیدواریم در دوره جدید فعالیتها بتوانیم جایگاه واقعی کتابداران را اعتلا بخشیده و به آن ارتقاء بخشیم.

در این مراسم از چند کتابدار، کتاب خوان، پیش کسوت فرهنگی، خانواده شهید مدافع حرم، مستخدم برتر حوزه کتاب و کتابخانه نمونه تجلیل شد.