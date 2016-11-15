نمایش خیابانی «رهسپار خیمه ها» در چذابه اجرا می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که به عنوان تنها نماینده استان خوزستان منتخب شرکت در بخش خیابانی نخستین سوگواره ملی از عاشورا تا اربعین است با بهره گیری از توانایی هنرمندان با تجربه و استفاده از عناصر تعزیه به معرفی شهدای مدافع حرم خوزستانی می پردازد که درقالب گروه تئاتر آئین مردم تهیه و تولید شده است.

این نمایش خیابانی با حمایت و مشارکت کانون تئاتر دینی مرکز هنرهای نمایشی کشور، دفتر بچه های مسجد حوزه هنری کشور، جنبش رسانه انقلاب، ستاد اربعین، انجمن تئاتر شاهد اهواز، انجمن هنرهای نمایشی اهواز و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان از ۲۶ تا ۳۰ آبان ماه در پایانه مرزی چذابه میزبان زائرین اربعین حسینی خواهد بود.

گروه تئاتر آئین مردم به عنوان فعال ترین گروه تئاتر خوزستان با بیشترین حجم شرکت در جشنواره ها و رویداد های ملی را با تهیه و تولید آثار فاخر نمایشی در کارنامه خود دارد که سال گذشته نیز با اجرای نمایشی خیابانی در اربعین حسینی حضور داشت.

نخستین سوگواره ملی هنر های نمایشی از عاشورا تا اربعین به همت کانون تئاتر دینی مرکز هنرهای نمایشی کشور با حضور گروه های نمایشی بیش از ۲۰ شهر کشور برگزار می شود.