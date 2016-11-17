دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کشتار شیعیان نیجریه رامحکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این بیانیه بدین شرح است:

یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللَّهُ إِلَّا أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ / سوره توبه، آیه ۳۲

در حالیکه حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مراسم اربعین حسینی در سال های اخیر، حماسه بسیار بزرگی را خلق کرده که هیچ رسانه ای توان به تصویر کشیدن عظمت این حرکت عظیم را ندارد، تکرار صحنه به خاک و خون کشیده شدن و شهادت تعداد زیادی از مسلمانان عزادار حسینی در کشور نیجریه در این ایام موجب تاثر و تاسف فراوان گردید.

به طورقطع این اقدام همانند کشتار شماری از شیعیان نیجریه در شهر «فونتوآ» واقع در ایالت کادونای این کشور در روز عاشورا و محاصره مسجد شیعیان در کادونا و بازداشت اعضای جنبش اسلامی توسط ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه در شب تاسوعای حسینی اقدامی همسو با اهداف و سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

جای تاسف است که دولت نیجریه بر خلاف قوانین بین المللی، سال های متمادی با فریب افکار عمومی و طبق دستور رژیم کودک کش سعودی به دنبال محدود ساختن فعالیت قانونی شیعیان ساکن در مناطق گوناگون این کشور است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن محکومیت و عرض تسلیت به پیشگاه امام عصر ارواحنا فداه و ولی امر مسلمین جهان و شیعیان آن منطقه، از درگاه خداوند متعال ظهور عدالت‌گستر گیتی و انتقام خون این شهدا را مسئلت می نماید و به دولت نیجریه شدیداَ هشدار می دهد که جوانان شیعه با الگوگیری از شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة»، در برابر حکومت‌های ظالمانه دست به قیام می‌زنند و مرگ در این مسیر را بر زندگی ننگین ترجیح می‌دهند.