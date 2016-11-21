صلاح‌الدین قره‌تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه‌های متنوع و متعدد فرهنگی توسط سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه طی هفته بسیج خبر داد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه افزود: برگزاری کارگاه «شعر و ترانه مقاومت و پایداری» از جمله برنامه های این هفته، بسیج هنرمندان استان کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: در این کارگاه یک روزه که طی سه شنبه ۲ آذر در محل تالار غدیر مجتمع شهید آوینی کرمانشاه برگزار می شود، شاعران کرمانشاه به ارائه اشعار خود در قالب موضوعاتی چون «دفاع مقدس»، «شهدای مدافع حرم»، «شهدای غواص» و «شهدای منا، فلسطین» و... می پردازند.

وی از داوری آثار مذکور خبر داد و تصریح کرد: طی فراخوان اعلام شده، اشعار ارسالی شاعران استان مورد بررسی قرار گرفت و ۱۰ تن از شعرای منتخب در این کارگاره به ارائه آثار پرداخته که آثار مذکور نیز در این کارگاه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه ساعت برگزاری کارگاه مذکور را راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه اعلام کرد و گفت: حضور در این کارگاه برای علاقه مندان آزاد است.

قره تپه از برگزاری «نمایشگاه آثار تجسمی»، «تئاتر خیابانی» و «بازدید از خانواده های معظم شهدا» به عنوان دیگر برنامه های این سازمان با محوریت بسیج و هفته بسیج خبر داد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در پایان بسیج را درخت تنومندی دانست که به دست امام (ره) بنیان آن گذاشته شده و هم اکنون به ثمر نشسته است.