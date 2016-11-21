«سینما نیمکت» در جشنواره بین المللی فیلم گوآ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «سینما نیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان، پس از حضور در بخش مسابقه مونترال، نمایش اختتامیه جشنواره فیلم های آسیایی رم، شرکت در جشنواره فیلم میل ولی و راهیابی به بخش پایانی جشنواره سائوپائولو، در چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم هند در بخش سینمای جهان روی پرده می رود. جشنواره بین المللی فیلم هند بنا به تقویم فیاپف در رده جشنواره های رقابتی بین المللی (رده الف) به حساب می آید.

بنا به اطلاعات مندرج در سایت جشنواره، فیلم هایی چون «دختر» (رضا میرکریمی) در بخش مسابقه بین الملل، «لانتوری» (رضا درمیشیان) در بخش کالیدوسکوپ جشنواره ای، «بلوگا» (مهدی جعفری) در بخش شورای بین المللی فیلم و تلویزیون یونسکو (جایزه گاندی)، «اژدها وارد می شود» (مانی حقیقی)، «وارونگی» (بهنام بهزادی)، «مالاریا» (پرویز شهبازی)، «رفتن» (نوید محمودی) و «باران می بارد» (علی صفی خانی) در بخش سینمای جهان، «فروشنده» (اصغر فرهادی) در بخش آثار استادان، «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه» (سیف الله صمدیان) در بخش مستند سازی افسانه ها و «زیر درختان زیتون»، «باد مارا خواهد برد»، «۱۰»، «شیرین» و «طعم گیلاس» در بخش بزرگداشت عباس کیارستمی نیز حضور دارند.

چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم هند - گوآ از ۳۰ آبان ماه تا ۸ آذرماه سال جاری در شهر گوآ کشور هند برگزار می شود.