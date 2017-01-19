غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما و عضو هیات رییسه شورای عالی تهیه کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییراتی که در این شورا رخ داده است، گفت: من در ابتدا مسئولیت دبیری شورا را برعهده داشتم ولی از همان ابتدا تصمیم گرفته شد تا زمان مشخصی برای دبیری این شورا در نظر گرفته شود و پس از آن این مسئولیت به فرد دیگری منتقل شد و من هم در انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران که مسئولیت ریاست هیات مدیره آن را برعهده دارم، متمرکزتر شدم.

وی با اشاره به اینکه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران نسبت به گذشته فعال تر شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی تهیه کنندگان در مورد سینما نظر می دادم، سعی می کردم حد وسط را نگهدارم و نظر جمعی اعضای شورا را منتقل کنم اما با توجه به اینکه دیگر به عنوان دبیر شورا فعالیت نمی کنم، نظرات خود را راحت تر بیان می کنم و می توانم درباره سینما شفاف تر صحبت کنم.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: البته در هیات رییسه شورای عالی تهیه کنندگان افراد روشنگری هستند و ترکیب اصلی این شورا هیچ تغییری نسبت به قبل نداشته و تنها مسئولیت های اجرایی شورا تغییر کرده است و من همچنان به عنوان عضو هیات رییسه شورای عالی تهیه کنندگان و رییس انجمن تهیه کنندگان مستقل اظهارنظرهای خود را بیان می کنم.

وی با اشاره به اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این روزها کمتر در مورد سینما نظر می دهد، توضیح داد: فکر می کنم اگر وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی با احتیاط صحبت می کند چیز بدی نیست، البته در حال حاضر اگر اطلاعاتی در حوزه سینما دارد اطلاعات عام بیرونی است یعنی تا امروز به عنوان یک علاقمند و فعال فرهنگی نسبت به سینما اطلاعات داشته است این درحالی است که سینما نکات ریزی دارد که باید از داخل به آن نگاه کرد و به نظر می رسد به مرور این اطلاعات تکمیل می شود.