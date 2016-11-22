کتاب «پدیده ترامپ و آینده سیاست خارجی آمریکا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروزی دونالد ترامپ ر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جدا از همه شوک هایی که برای مردم و بسیاری از سیاستمداران این کشور به همراه آورد، این سوال را در ذهن همگان ایجاد کرد که حال تکلیف چیست؟ سیاست داخلی و خارجی ترامپ چه خواهد بود و از چه رویه ای پیروی خواهد کرد؟

در عرصه سیاست خارجی دونالد ترامپ خواستار ایجاد تغییری زیربنایی در این بخش شده است. البته این تغییر بیش از یک تغییر است. شعار ایجاد تغییر در عرصه سیاست خارجی بدون شک یکی از عوامل مهم بدست آوردن رای طبقه متوسط و رو به پایین در آمریکا بود.

هرچند مخالفین ترامپ معتقدند وی می توانست سیاست خارجی بهتری نسبت به شیوه فعلی مورد نظر خود دنبال کرده و آن را به رویه ای ممتاز از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بدل کند.

کتاب «پدیده ترامپ و آینده سیاست خارجی آمریکا» نوشته «دنیل کوئین میلز» و «استیون رزِفیلد» که به تازگی در بازار کتاب آمریکا توسط انتشارات «ورلد ساینتیفیک» منتشر شده و به چاپ رسیده، نوعی چارچوب برای سیاست خارجی دولت ترامپ پیشنهاد داده اند که به گفته آنها مبتنی بر ناسیونالیسم دمکراتیک بوده و به گفته نویسندگان اگر رئیس جمهوری آمریکا جسارت و شهامت لازم و کافی را داشته باشد، به سادگی می توان این چارچوب پیشنهادی را به اجرا در آورد.

از دید نویسندگان کتاب، ناسیونالیسم دمکراتیک به این معناست که کل جامعه آمریکا یک خانواده بزرگ هستند که اعضای آن برای گذران زندگی خود نیازهایی مشروع دارند که البته تامین این نیازها به تامین نیازهای مردم خارج از آمریکا ارجحیت دارند.

به اعتقاد نویسندگان، هرچند که دونالد ترامپ این نیازها و لزوم توجه به آنها را بیان کرده، اما راهکاری برای حل آنها ندارد.

آنها معتقدند چارچوب تغییری که برای سیاست خارجی آمریکا ارائه داده اند به شکلی طراحی و تنظیم شده که نه تنها دونالد ترامپ، بلکه هر رئیس جمهور دیگری هم به جای وی، بر مسند قدرت آمریکا تکیه بزند، قادر خواهد بود آن را اجرا کند.

نویسندگان کتاب «پدیده ترامپ و آینده سیاست خارجی آمریکا» همچنین ویژگی دیگر چارچوب پیشنهادی خود را بی طرفی آن دانسته و معتقدند محتوای این کتاب بر اساس ارزش ها و ملاحظات هیچ یک از دو حزب جمهوریخواه و یا دمکرات نوشته نشده است.

گفتنی است «دنیل کوئین میلز»، نویسنده و استاد مدرسه اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده و «استیون رزِفیلد» نیز پروفسور و استاد سیستمهای اقتصادی تطبیقی دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیلز است.