به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت با اشاره به رونمایی کتاب «گلچین سروده‌های شاعران گلستان» گفت: این کتاب با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انتشارات پیک ریحان به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه در این کتاب اشعار ١٦٠ نفر از شاعران استان چاپ‌شده است، افزود: این مجموعه شعر شامل چهار بخش کلاسیک، آزاد، شعر ترکمن و ترانه است که در هفته کتاب و کتاب‌خوانی و در همایش تجلیل از متصدیان حوزه نشر رونمایی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ثبت میراث مکتوب شاعران استان در قالب یک نسخه مدون و آشنایی با اشعار و به‌نوعی بزرگداشت اهالی قلم از اهداف چاپ کتاب «گلچین سروده‌های شاعران گلستان» به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام فضیلت با بیان اینکه هرساله ٢٤ تا ٣٠ آبان را هفته کتاب و کتاب‌خوانی اعلام می کنند، افزود: با توجه به تعطیلات اربعین ٣روز به هفته کتاب افزوده شد.

وی ادامه داد: کتاب یک مقوله بسیار ارزشمندی است که نباید به بزرگداشت آن در یک هفته بسنده کرد بلکه دست اندرکاران حوزه نشر، کتاب و کتاب‌خوانی باید برای کل سال برنامه داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه بابیان این نکته که این اداره کل در طول سال برنامه‌های متعددی داشته، اظهار کرد: اهدا کتاب، خرید کتاب از مؤلفین و ناشران استان، برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در استان و برپایی جلسات نقد و رونمایی کتاب ازجمله برنامه‌های این دستگاه در طول سال است.