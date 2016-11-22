از گسترش بیماری دینی جلوگیری کنیم/ادیان راه حلی برای مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دور گفتوگوهای دینی مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای پاپی گفتوگوی ادیان کلیسای کاتولیک واتیکان پیش از ظهر امروز (دوم آذرماه) با حضور کاردینال توران، رییس شورای پاپی گفتوگوی ادیان در واتیکان و ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری ادیان، حجتالاسلام والمسلمین ربانی، سفیر ایران در واتیکان و اکبر قولی رایزن فرهنگی کشورمان در محل شورای پاپی گفتوگوی ادیان رُم آغاز شد.
کاردینال ژان لوئی توران، طی سخنانی، گفت: بسیار خوشحالیم که در این دو روز میتوانیم امیدها، نگرانیها و افکارمان را در مورد هر آنچه که در رابطه با مقولات مهم برای مسلمانان و کاتولک هاست با یکدیگر تقسیم کنیم.
رییس شورای پاپی گفتوگوی ادیان ادامه داد: حضور ما در این جمع به معنای تداوم و روابط دوستانه عمیق فی مابین است؛ چهارمین اجلاس اخیر بین مسلمانان و مسیحیان که در تهران برگزار شد، نشانه دیگری از این روابط حسنه است.
قائم مقام پاپ در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بسیاری از مشکلات موجود که در برخی از نقاط جهان و در برخی از شهرها و کشورها وجود دارد، گفت: مسلمانان و مسیحیان قرون متمادی است که در کنار یکدیگر به سر میبرند و باید بدانیم که یکی از نقشهای مهم دین این است تا مردم را در برابر آنچه که بیماری دینی است، محافظت کند و در میان کسانی که به نام دین به بنیادگرایی و خشونت میپردازند و به دنبال منافع شخصی و ملی خود هستند، معتقدیم که ادیان میتوانند نقش بسیار مهمی را در برقراری آشتی و صلح و محافظت ار زمین که همان خانه مشترک ماست، ایفا کنند.
وی با طرح این سؤال که آیا ادیان بخشی از مشکلات هستند یا راه حلی برای آن؟، تصریح کرد: ادیان راه حلی برای مشکلات هستند و حتی زمانی که با مشکلات رو به رو هستیم به گفتوگو میپردازیم این نشانی از امید محسوب میشود.
قائم مقام پاپ به مشکلاتی همچون تغییرات جوی، بیابان زایی، کمبود منابع آبی، آلودگی هوا، آب و زمین و چالشهایی که این موضوعات را تهدید میکند، اشاره کرد و افزود: ما نمیتوانیم این چالشها و مشکلاتی که باعث گرسنگی، تشنجها، خصومتها، مهاجرتهای تودهای انسانها، قاچاق انسانها و ... میشوند را به فراموشی بسپاریم.
وی در پایان سخنان خود، اظهار کرد: ما در اینجا با روحی از اخوت، حکمت و امید گردهم آمده و برای مردم جهان به دعا و کار میپردازیم که در آن نقشی مثبت و ارزنده را برای صلح، امنیت و برکت برای تمامی اعضای خانواده بشری ایفا میکند.
در این نشست ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، میگوئیل آیوسو، دبیر شورا، مونسینیور خالد عکاشه، رییس بخش اسلام شورا و تعدادی از شخصیتهای برجسته علمی واتیکان، خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد جواد صاحبی، رییس شورای علمی دینپژوهان کشورمان مسجد جامعی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، خسروپناه، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، واعظ جوادی، رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء، مظاهری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیدوست ابرقوئی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، یثربی، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رمضانرستمآبادی، از اداره مسیحیت کاتولیک مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان حضور داشتند.
دهمین دور گفتوگوهای دینی ایران و واتیکان، با عنوان «افراطگرایی و خشونت به نام دین؛ کدام رویکرد به دین؟» به مدت دو روز (2 و 3 آذرماه) در رُم برگزار میشود.
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