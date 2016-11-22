به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید کمال افزود: یکی از اقدامات خوبی که اربعین امسال صورت گرفت،استقرار متخصص، مترجم، پزشک عمومی و آمبولانس در تمام بیمارستان‌های کربلا که زائران ایرانی به آنها مراجعه می کردند، بود.

وی افزود: باتوجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع امنیتی و حمل و نقل کربلا، آمبولانس‌ها به راحتی در شهر تردد داشتند و ما می توانستیم در مدت پیک حضور زائران؛ با سهولت روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ بیمار را با آمبولانس و اتوبوس‌آمبولانس به ایران منتقل کنیم.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر در عراق تصریح کرد: برهمین اساس در حال حاضر تعداد بیماران بستری در کربلا پر تعداد نیست و بیماران باقیمانده در بیمارستان‌ها در اسرع وقت به ایران منتقل خواهند شد.

به گفته وی تاکنون ۷۰ بیمار با آمبولانس از عراق به ایران منتقل شده و حدود ۱۵ نفر نیز هنوز در بیمارستان‌های عراق بستری داریم که در دو- سه روز آینده به کشور بازگردانده می‌شوند.

کمالی خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار اتوبوس آمبولانسی مجهز به آی سی یو از ایران به شهر کوت اعزام و ۲ بیمار بدحال و ۶ مصدوم دچار شکستگی را به کشور انتقال داد.