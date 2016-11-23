به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی در نشست پنجره واحدسرمایه گذاری در خصوص فرایندکار در گمرک، به منظور کمک به صادرکنندگان(از جمله برخی مشوق های صادراتی) و واردکنندگان گفت: بسته های حمایتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و در راستای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان می تواننداز آن بهره مند شوند.

وی با تاکید برضرورت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان نسبت به بسته حمایتی گمرک، افزود: ترخیص نسیه کالا، ترخیص کالا با ضمانت نامه بانکی و حداقل اسناد برای واحدهای تولیدی، ایجاد مسیر سبز برای فعالان مجاز اقتصادی، عبور موقت و اجرای ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید از جمله موارد این بسته حمایتی است.

ناظر گمرکات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی کشور با سه مشکل اساسی یعنی کمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و واردات گسترده و بی رویه کالا از خارج مواجه هستند.

بهنام نوروزی ترخیص کالاهای وارداتی با استفاده از ضمانت نامه بانکی را از دیگر موارد بسته حمایتی گمرک ذکر کرد و افزود: تسهیلات دیگری که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده تسهیل در فرایند ترخیص کالا برای فعالان مجاز اقتصادی است و کالاهای این دسته از تجار که فاقد بدهی هستند در مسیر سبز تشریفات گمرکی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کالاهای فعالان مجاز اقتصادی بدون کارشناسی به درب خروج گمرک هدایت می شود، خاطرنشان کرد: گمرک به این دسته از فعالان اقتصادی تسهیلات ضمانت نامه ای و سفته ای هم ارائه می کند.

