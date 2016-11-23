برگزاری بخش «به علاوه تئاتر فجر» در ۱۰ تماشاخانه خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در اطلاعیه ای با ابراز خرسندی از مشارکت بسیار مطلوب تماشاخانه های مختلف برای حضور در دومین دوره بخش «به علاوه تئاتر فجر» دوره سی و پنجم جشنواره و با پوزش در تاخیر اعلام اسامی تماشاخانه های پذیرفته شده در این بخش اعلام کرد: پس از بررسی درخواست های ارسال شده به دبیرخانه و انجام بازدید از سالن های متقاضی شرکت در بخش به علاوه تئاتر فجر و همچنین روند مراحل مستند سازی و بررسی های مختلف کارشناسی، با قدردانی از همکاری صمیمانه مدیران محترم سالن های متقاضی، ۱۰ تماشاخانه خصوصی شامل یازده سالن اجرا را برای حضور در دومین دوره بخش «به علاوه تئاتر فجر» سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شد.

اسامی تماشاخانه های پذیرفته شده( به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از:

۱- تماشاخانه آفتاب با مدیریت رضا حداد

۲- سینما تئاتر البرز پردیس سینمایی کوروش با مدیریت علی سرتیپی

۳- تماشاخانه باران با مدیریت خیام وقار کاشانی

۴- تماشاخانه خانه موزه استاد عزت اله انتظامی با مدیریت مهدی رفیع زاده

۵- تماشاخانه دا با مدیریت کسری شاهینی

۶- تماشاخانه سه نقطه سالن های خسروی و شکیبایی با مدیریت محمد حسن نجفی

۷- تماشاخانه فانوس با مدیریت مرتضی یونس زاده

۸- تماشاخانه استاد مشایخی با مدیریت شاهین چگینی

۹- تماشاخانه موج نو با مدیریت میلاد شجره

۱۰- تماشاخانه مینای نمایش ارغنون با مدیریت محمد صمدی راد

بر اساس اعلام دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نخستین نشست مدیران تماشاخانه های حاضر در بخش «به علاوه تئاتر فجر» با حضور سعید اسدی به زودی برگزار و امور اجرایی این بخش به منظور میزبانی شایسته از مخاطبان، هنرمندان و مهمانان جشنواره پس از آن آغاز می شود.