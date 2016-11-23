مشتاق دیدار «دونالد ترامپ» هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «دالائی لاما» رهبر جدایی طلبان تبت امروز چهارشنبه از تمایل خود برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خبر داد- اقدامی که می تواند مخالفت و اعتراض دولت پکن را به دنبال داشته باشد.

وی می گوید که بعد از ۲۰ ژانویه و برگزاری مراسم تحلیف ترامپ، مشتاق دیدار با وی است حال آنکه مشخص نیست این قرار ملاقات تاریخ قطعی دارد یا خیر.

دالائی لاما که به مغولستان سفر کرده است، در اظهار نظری پیرامون انتخابات آمریکا گفت که نگرانی از بابت ریاست جمهوری ترامپ ندارد و انتظار دارد که وی سیاست هایش را با واقعیت های جهانی تطبیق دهد.

وی در این باره گفت: در طول انتخابات، نامزدها، آزادی بیشتری برای بیان عقاید خود دارند اما پس از انتخاب شدن و قبول مسئولیت، باید همکاری ها و فعالیت های خود را در تطابق با واقعیت تنظیم کنند.

گفتنی است که «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی آمریکا در ماه میلادی ژوئن برای چهارمین بار در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود، با دالائی لاما در کاخ سفید دیدار کرد حال آنکه چین پیشتر درباره اثرات مخرب این اقدام بر رابطه نه چندان دوستانه پکن- واشنگتن هشدار داده بود.

چین به دالائی لاما به چشم یک جدایی طلب نگاه می کند و اعتراض خود از بابت سفر وی به مغولستان را نیز به دولت «اولان‌باتور» اعلام کرده است.

اما مغولستان می گوید که دولت نقشی در برنامه ریزی این سفر که به دعوت بودائیان کشور صورت گرفته است ندارد.

دالائی لاما پیشتر نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی به مغولستان رفته بود –اقدامی که موجب تنش در رابطه پکن- اولان‌باتور و لغو موقت پروازها میان دو کشور شد.