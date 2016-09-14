چین به تایوان درباره احتمال سفر «دالایی لاما» هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز چهارشنبه تایوان را از پذیرش «دالایی لاما» رهبر تبعیدی بودائیان تبت بر حذر داشت.

سفر دالایی لاما در صورت تایید از سوی خود وی، به دعوت «فردی لیم» خواننده تایوانی و از اعضای محبوب پارلمان این کشور انجام می شود.

دولت پیشین تایوان که مناسبات دوستانه ای با پکن داشت، بعد از آخرین سفر دالایی لاما در سال میلادی ۲۰۰۹، چندین بار مانع از ورود وی به این کشور شد.

اما «سای اینگ ون» رئیس جمهور جدید تایلند که از ماه میلادی ژوئن به قدرت رسیده و چندان مورد تایید دولت پکن نیست، هنوز اظهار نظری درباره احتمال سفر دالاهی لاما ارائه نکرده است.

«ما شیاوگوانگ» سخنگوی دفتر روابط چین و تایوان در انتقاد از این اقدام تنش زا، گفت: در تایوان برخی قصد تبانی با جدایی طلبان تبتی را دارند تا به این ترتیب بر روابط حاکم بر دو سوی تنگه تایوان تاثیر سوء بگذارند.

این در حالیست که «دیوید لی» وزیر امور خارجه تایوان دیروز سه شنبه اعلام کرده بود که اگر دالایی لاما تصمیم به انجام این سفر بگیرد، وزارت خانه متبوع وی مسئله را به دقت بررسی خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که پکن چندان به رئیس جمهوری جدید تایوان اعتماد ندارد حال آنکه وی در اظهاراتش بر تداوم صلح با چین تاکید می کند.

دولت پکن در ماه میلادی ژوئن مکانیسم ارتباطی بین دو سوی تنگه تایوان را به ظن اینکه دولت تایپه به اصل «چین واحد» التزام ندارد؛ متوقف کرد.

چین تایلند را بخشی از تمامیت ارضی خود تلقی می کند و به شدت با جریان های جدایی طلبانه آن که از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا حمایت می شوند؛ مخالفت می کند.