قرآن پژوهی هدف برگزاری لیگ حفاظ قرآن کریم است

سیده کلثوم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به آیات و مفاهیم روح‌بخش قرآن کریم و قرآن‌پژوهی را از اصلی‌ترین اهداف برگزاری لیگ حفاظ قرآن کریم در مازندران اعلام کرد و برگزاری مختلف مسابقات قرآن کریم را بهترین شیوه برای ترویج سبک زندگی قرآنی در بین آحاد جامعه دانست و افزود: برگزاری مسابقات قرآن کریم جذاب‌ترین اقدام فرهنگی در حوزه نشر و ترویج فرهنگ قرآنی است و استفاده از این ظرفیت عظیم می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق در آیین اختتامیه این لیگ قرآنی در مازندران تصریح کرد: برگزاری این مسابقات معنوی حرکت مبارکی است که می‌تواند موجب به‌کارگیری تعالیم قرآنی در زندگی نسل جوان و پویا شود و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی و نسل جوان تشنه مفاهیم ناب قرآنی است.

ایده پرداز و پژوهشگر قرآنی در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت‌های مختلف فرهنگی خصوصاً در حوزه فرهنگ قرآنی در مازندران تأکید کرد: مسابقات قرآن وسیله‌ای برای نزدیک شدن بیشتر به حقیقت و روح مفاهیم ناب قرآنی است و مازندران هم با توجه به پیشینه ممتاز در حوزه فعالیت‌های دینی و قرآنی می‌تواند در برگزاری مسابقات مختلف قران کریم پیشتاز و مؤثر واقع شود.

مدیر موسسه قرآنی فتوت با اشاره به برگزاری مسابقات فینال لیگ حفاظ قرآن کریم در روز پنج‌شنبه ۴ آذرماه در مرکز استان خاطرنشان کرد: برگزاری این نوع مسابقات زمینه شناسایی استعدادهای قرآنی در استان را فراهم خواهد کرد و پژوهشگران و حافظان قران کریم در این مسابقات می‌توانند از تجربیات و توانمندهای همدیگر آشنا شوند.

حسینی با اشاره به هجمه‌های مختلف نظام‌های مستکبر عالم و جهان در مواجهه با دنیای اسلام ازجمله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هزینه‌های هنگفت در تقابل با نظام‌های دینی و اسلامی بیان داشت: امروز هم‌گرایی وهم افزایی و وحدت در بین دستگاه‌های فرهنگی و نیروهای قرآنی بیش‌ازپیش باید موردتوجه همگان قرار گیرد و وحدت باید محور اصلی همه برنامه‌های فرهنگی و دینی باشد.

این فعال قرآنی در پایان با انتقاد از کمبود طرح‌های خلاق و نو درزمینهٔ فعالیت‌های قرآنی در کشور خاطرنشان کرد: برای تشویق جوانان و نوجوانان به امور قرآنی باید ابتکار عمل داشت و معتقدم که باید از ابزارهای گوناگون و همه ظرفیت‌های مختلف برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های قرآنی در جامعه استفاده کرد.

گفتنی است آیین اختتامیه لیگ حفاظ قرآن کریم در روز پنج‌شنبه مورخه ۴ آذرماه سال جاری در سالن اجتماعات سازمان برنامه‌وبودجه مرکز مازندران برگزار می‌شود.