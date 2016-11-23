فیلیپین و آمریکا برای کاهش رزمایش های مشترک توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلیپین و آمریکا برای کاهش رزمایش های مشترک میان دو کشور به توافق رسیدند حال آنکه با انتشار بیانیه ای بر تداوم همکاری نزدیک با یکدیگر تاکید کردند.

«رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین پیشتر از مخالفت با حضور نیروهای خارجی و روگردانی از پیمان های دفاعی خبر داده بود؛ با این حال، در توافق اخیر احتیاط بیشتری لحاظ شده است و خبری از کاهش همکاری ها در تمامی سطوح نیست.

به همین دلیل در بیانیه مشترک مانیل- واشنگتن به تداوم همکاری ها در زمینه هایی که حافظ منافع ملی و امنیتی دو کشور است، اشاره می شود.

این موارد شامل کمک های بشر دوستانه، امداد رسانی، مبارزه با تروریسم و تامین امنیت دریاها است.

در دو سال گذشته، حدود پنج هزار نیروی آمریکایی در رزمایش های مشترک دو کشور حضور داشته اند که انتظار می رود تعداد آنها کمتر شود. با این حال، روند اعزام نیروهای آمریکایی مطابق با طرح ۲۰۱۴ میلادی، آن گونه که دوترته وعده داده بود، متوقف نمی شود و به قوت خود باقی است.

فیلیپین در چهار دهه گذشته یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در منطقه آسیا بوده است حال آنکه از زمان روی کار آمدن دوترته در ژوئن امسال و مخالفت آمریکا با رویکرد وی در مبارزه با مجرمین مواد مخدر، رابطه مانیل- واشنگتن رو به وخامت گذاشته است.

این در حالی است که دوترته تهدید می کند که نیازی به حمایت های واشنگتن ندارد و در عوض آماده مشارکت با چین و روسیه- رقبای سنتی آمریکا- است.