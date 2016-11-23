نشست هم اندیشی بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی در مازندران برگزار شد

مریم جمشیدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نشست هم‌اندیشی بانوان فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاسی در همه شهرهای استان در آبان و آذر ۹۵ برگزار شد اظهار داشت: این نشست‌ها با همکاری فرمانداران و دفتر امور بانوان وخانواده استانداری مازندران انجام‌شده است.

وی تبادل‌نظر درباره مسائل و مشکلات بانوان شهرستان‌ها را زا جمله اهداف این نشست‌ها اعلام کرد و گفت: مسائل مربوط به زنان کارآفرین، سرپرست خانوار، ورزش و رفاه بانوان، تشکل‌های مردم‌نهاد و مطالبه مدیریت زنان در شهرستان‌ها در این نشست‌ها مطرح‌شده است.

جمشیدی ادامه داد: در حاشیه این نشست‌ها هم بازدید از طرح‌های موفق کارآفرینی و اشتغال خانگی بانوان در شهرستان‌ها انجام‌شده است.

۱۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در مازندران وجود دارد وحدود نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل می‌دهند.