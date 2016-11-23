به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی با اشاره به اینکه دولتها بخش کشاورزی را به دلیل آسیبپذیری و متاثر بودن از عوامل زیستی، مورد حمایت قرار میدهد، تصریح کرد: در کشور ما نیز دولت این حمایتها را در قالب خرید تضمینی، خرید تواقفی و مواردی از این قبیل انجام میدهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تنش سرما در مازندران از جمله عواملی است که محصولات کشاورزی و باغی را به ویژه در مورد اقلام دیررس آسیبپذیر میکند، گفت: باید با اجرای طرح پهنهبندی کشت مرکبات، مناسبترین ارقام را برای شرایط اقلیمی توصیه، کشت و همچنین برخی اقلام را به سمت مناطق دیگر کشور هدایت کرد.
وی با اشاره به این که مازندران یکی از بهترین زیستگاههای مرکبات کشور است و باید کار اساسی برای مقابله با سرما در این استان انجام شود، ادامه داد: استقبال از فناوریهای نوین و برخی طرحهای پیشنهادی برای حفظ محصولات در برابر سرما، نیازمند فرهنگسازی است.
طهماسبی با اشاره به اینکه موانع و مشکلات پیش روی صادرات کم نیست، افزود: بالغ بر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات در کشور تولید میشود که بخش عمده آن در مازندران است، بنابراین به خاطر نقشی که این محصولات در تقویت تولید، اشتغال و ارزش افزوده دارند، باید موانع صادرات آنها از میان برداشته شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای ذخیرهسازی میوه شب عید، خرید تضمینی بالغ بر ۶۰ هزار تن میوه با قیمت تواقفی در دستور کار قرار دارد که ۲۰ هزار تن آن سیب و ۴۰ هزار تن پرتقال است، اضافه کرد: خرید تضمینی مرکبات باید از تولیدکنندگان صورت گیرد و به نحوی ذخیرهسازی انجام شود که برای عرضه آن در ایام عید، مشکلی پیش نیاید.
وی تصریح کرد: دولت بهدنبال آن است که تولیدکننده به هیچ وجه، آسیب نبیند و به همین دلیل قیمت تواقفی را مورد توجه قرار داده است.
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