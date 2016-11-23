  1. سلامت
  2. بهداشت
۳ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی

پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی

وزیر بهداشت در پیامی درگذشت آیت‌الله حاج سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی را به بیت مکرم آن مرجع بزرگوار و ملت شریف ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر دردناک ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله حاج سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی (قدّس سرّه) موجب تأسف مقلدان، علاقمندان و شاگردان آن بزرگوار گردید.

شخصیت برجسته‌ای که سال‌های طولانی به ترویج معارف حقه اهل‌بیت (علیهم السّلام) و خدمت به اعتلای حوزه‌های علمیه پرداخته و منشاء خیرات و برکات فراوانی شدند. ایشان همچنین از مبارزان خستگی‌ناپذیر و یاران صدیق امام خمینی بودند که علاوه بر خدمات ارزشمند به انقلاب و ایران در کسوت عالمی عامل و خدمتگزاری صادق، تا پایان عمر پربرکت‌شان به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گران‌قدر این دیار وفادار ماندند.

این ضایعه بزرگ را به بیت مکرم آن مرجع بزرگوار و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار یگانه مسئلت می‌نمایم آن فقیه فقید را با سرور و سالارش حسین ابن علی(ع) محشور گرداند.

دکتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد مطلب 3832643
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها