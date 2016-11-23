به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر دردناک ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله حاج سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی (قدّس سرّه) موجب تأسف مقلدان، علاقمندان و شاگردان آن بزرگوار گردید.

شخصیت برجسته‌ای که سال‌های طولانی به ترویج معارف حقه اهل‌بیت (علیهم السّلام) و خدمت به اعتلای حوزه‌های علمیه پرداخته و منشاء خیرات و برکات فراوانی شدند. ایشان همچنین از مبارزان خستگی‌ناپذیر و یاران صدیق امام خمینی بودند که علاوه بر خدمات ارزشمند به انقلاب و ایران در کسوت عالمی عامل و خدمتگزاری صادق، تا پایان عمر پربرکت‌شان به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گران‌قدر این دیار وفادار ماندند.

این ضایعه بزرگ را به بیت مکرم آن مرجع بزرگوار و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار یگانه مسئلت می‌نمایم آن فقیه فقید را با سرور و سالارش حسین ابن علی(ع) محشور گرداند.

دکتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی