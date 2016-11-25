تعطیلی فرودگاه قم اقدام درستی بود

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی غروب جمعه در نشست صمیمی تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد استان قم با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، گفت: درخواست‌ها و نیازهای گروه گردشگری و صنایع دستی قم را به استاندار قم انعکاس خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه استان قم ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری دارد، گفت: اگر از ظرفیت‌های گردشگری استان به نحو احسن استفاده شود شاهد ماندگاری بیشتر مسافران و زائران خواهیم بود

انتقاد از ماندگاری کوتاه مسافران در قم

معاون استاندار با ابراز نارضایتی از حضور میانگین حضور ۴ ساعته مسافران در قم اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد مشخص شود می‌توان تا حد زیادی مشکلات را رفع کرد.

جمالی اشاره به تعطیلی پروژه فرودگاه قم، گفت: چرا باید به کسی که تنها ۳۰ هکتار زمین واگذار شده اما چند هزار زمین را تصاحب کرده اجازه فعالیت بدهیم؟

وی با تأکید بر اینکه برخی می‌خواهند از نظام به نفع خود استفاده کنند، اظهار کرد: شک نکنید حاکمیت اجازه سوء استفاده از نظام را به هیچ‌کس نخواهد داد.

فرودگاه قم معضلات اجتماعی بسیاری ایجاد کرده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به اینکه فعالیت‌های مدیریت فرودگاه غیرقانونی بوده و معضلات اجتماعی بسیاری در استان ایجاد کرده است، گفت: اعتراض چند هزار نفری مدعیان کار را به شورای تأمین استان کشانده است.

وی در پاسخ به این مطلب که تعطیلی فرودگاه سبب بیکاری بیش از هزار نفر شده است، گفت: هیچ یک از مقامات استان مانع توسعه نیستند و در مقابل کارآفرینی نمی‌ایستند.

جمالی با تأکید بر اینکه تداوم فعالیت فرودگاه ممکن بود سرنوشت پروژه‌های پدیده شاندیز و بانک ثامن‌الحجج را در قم رقم بزند، گفت: ما مشوق کار و کارآفرینی در استان هستیم.