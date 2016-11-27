به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم کوتاه که از مدت‌ها پیش به دست فراموشی سپرده شده بود اثری نادر از تروفو با عنوان «۴ ضربه» است که در سال ۱۹۶۲ در جشنواره آرژانتینی فیلمبرداری شده بود و از آن زمان کمتر جایی دیده شد.

این فیلم نادر از کارگردان مشهور فقید در جشنواره ماردل پلاتا آرژانتین به نمایش در آمد.

این فیلم در حالی که در این جشنواره آرژانتینی در سال ۱۹۶۲ گرفته شد، هرگز در آنجا به نمایش درنیامده بود.

به گفته مارسلو آلدرته مدیر این جشنواره آرژانتینی که دو سال تلاش کرد تا بتواند این فیلم را به خانه بازگرداند، این فیلم وقتی ساخته شد که تروفو سال ۱۹۶۲ برای ارایه «ژیل و ژول» در این جشنواره حضور یافته بود و جایزه بهترین کارگردانی را برای این فیلم دریافت کرد و قصد داشت با مروری بر فیلم‌های آلفرد هیچکاک به مدیریت سینماتک بلژیک مصاحبه‌ای نیز با کارگردان «سرگیجه» انجام دهد. این برنامه بعدا به کتابی به یادماندنی با عنوان «هیچکاک/تروفو» بدل شد.

تروفو آن زمان با ساخت فیلم «۴۰۰ ضربه» اروپا را تکان داده بود و به همین دلیل نام «۴ ضربه» را برای این فیلم کوتاه انتخاب کرد.

این فیلم کوتاه یک کمدی-تریلر صامت ۱۶ میلیمتری است که تروفو و بازیگران گلورا آلگورتا، کریستین روشفورت و ماری لافروت در آن بازی کرده‌اند. این فیلم به نوعی تجلیلی از آثار هیچکاک و شبیه کمدی‌های چاپلین است.

جشنواره فیلم ماردل پلاتا از ۱۸ تا ۲۷ نوامبر در آرژانتین برگزار می‌شود.