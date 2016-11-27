واحدهای صنفی سنگر اقتصادی کشور هستند/نگاه به برجام تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور پیش از ظهر یکشنبه در یادواره شهید غلامحسین دیده‌بان و ۱۲۵ شهید اصناف و بازاریان اردبیل تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس اصناف و بازاریان ۱۱ هزار شهید را تقدیم انقلاب کردند.

وی افزود: از سال ۹۰ اقداماتی برای برگزاری یادواره‌های شهدای اصناف آغاز شد و در ادامه انتخاب شهید شاخص اصناف و بازاریان نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس بسیج اصناف و بازاریان کشور تأکید کرد: شهدایی مانند شهید دیده‌بان افتخار اصناف و بازاریان هستند و این افراد در صحنه جهاد مالی وارد میدان شده و از جنگ پشتیبانی کردند.

حسن پور با تأکید به اینکه امروز اگر شهید دیده‌بان بود یک حرف بیشتر نداشت و آن هم پشتیبانی از ولایت‌فقیه بود، اضافه کرد: در واقع حرف و هدف همه شهدا پشتیبانی از ولایت‌فقیه است.

وی افزود: نهضت مبارزه با دشمن امروز نیز ادامه دارد و در مشکلات اقتصادی امروز این بازاریان و تجار هستند که می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

رئیس بسیج اصناف و بازاریان کشور فروختن کالای خارجی وقتی مشابه داخلی دارد را در شان تفکر بسیجی ندانست و تأکید کرد: امروز باید هر واحد صنفی به مانند یک سنگر عمل کند.

به گفته حسن پور خریدوفروش کالای قاچاق بی‌شک شهدا را راضی نخواهد کرد و وقتی در دوران دفاع مقدس بازاریان پشت سرداران جنگی بودند امروز اصناف پیش‌قدم هستند و لازم است با تفکر بسیجی در حوزه اقتصادی عمل کنند.

وی متذکر شد: نگاه به برجام باید برگشت بخورد و امتحانی که از آن پشت سر داشتیم نشان می‌دهد باید بسیجی وار در میدان آمده و بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم.