حسن پور:رفع مشکلات سوخت و پرداخت کرایه رانندگان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسن پور پیش از ظهر چهارشنبه در آئین اجلاس ملی شهدای حمل و نقل و اتاق اصناف استان مرکزی اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ رانندگان کشور حماسهای بزرگ آفریدند و این حماسه در دوازده روز جنگ تحمیلی اخیر نیز تکرار شد.
وی افزود: با وجود اعتراضات صنفی رانندگان، نشست هشت ساعتهای با دعوت بسیج در تهران برگزار شد که از روز هشتم خرداد سال جاری در بندر امام خمینی (ره) آغاز و طی آن رانندگان با فداکاری در کنار رزمندگان به شهادت رسیدند.
سردار حسن پور تصریح کرد: در این میان، شهید رانندهای از استان خراسان رضوی نیز طی همین دوازده روز به شهادت رسید و نمادی ماندگار از فداکاری رانندگان است.
وی ادامه داد: مهمترین مشکلات رانندگان شامل تأمین سوخت، پرداخت کرایهها و بدهی شرکتهای دولتی به رانندگان است.
سردار حسن پور تاکید کرد: رانندگان که با مشقت و خطرات جادهای خدمت میکنند، نباید با مشکلات مالی و معیشتی مواجه باشند.
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور افزود: مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، کیفیت جادهها، گرانی قطعات و لاستیک، عدم توزیع عادلانه بار و کمبود نظارت در بخش لوازم یدکی از دیگر دغدغههای رانندگان است.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی بسیج افزود: با همکاری بسیج حمل و نقل و مجموعه دولت، تلاش خواهیم کرد تا مشکلات رانندگان مرتفع گردد.
سردار حسن پور گفت: امید است شهدا راهنمای ما در ادامه خدمترسانی باشند و با تداوم همکاریها، مشکلات رانندگان کشور برطرف شود.
برگزاری رزمایش بزرگ ۷۰۰۰ یادواره اتحادیههای کشور
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور گفت: رزمایش بزرگ یادواره ۷۰۰۰ اتحادیه سراسر کشور با عنوان «لبیک یا مهدی» اول آبان ماه برگزار میشود.
وی افزود: تمامی اتحادیهها یاد و خاطره شهدا را گرامی میدارند و گزارش این مراسم به خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
سردار حسن پور تصریح کرد: همچنین هشتم بهمن امسال، اجلاس مرتبط برگزار خواهد شد تا دستاوردها و فعالیتهای انجام شده ارائه و بررسی شود.
