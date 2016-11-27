به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست ورزشکاران رشته بوکس استان بوشهر اظهار داشت: ورزش بوکس یک ورزش قدرتی در عین فنی بودن، جذاب، تماشاگر پسند و جوان پسند است.

وی با بیان اینکه تاریخ تأسیس بین المللی ورزش بوکس به دوران آغاز المپیک در آتن بر می‌گردد، افزود: ورزش بوکس یکی از ورزش هایی است که در تمدن باستان ایران و جهان حضور داشته و پیشینه و تاریخی خیلی کهن دارد.

صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم به خاطر پیشنیه ورزش بوکس به آن علاقمند هستند، افزود: خیلی از شخصیت های بزرگ ورزش بوکس در جهان نقش تعیین کننده در جذب مخاطب و تماشاگر داشته اند و گاهی نیز دارای ایده های ویژه ای بوده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تاریخ ورزش بوکس در ایران پیشینه کهن دارد، تصریح کرد: بوکس ایران در منطقه و آسیا همیشه به عنوان یک قدرت مطرح بوده و همواره دارای چهره های خیلی قوی و خوب بوده است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر به‌خاطر فیزیک بدنی مردم، همیشه در سبک وزن در کشور مطرح بوده، اظهار داشت: استان بوشهر می تواند با یک برنامه ریزی قوی و فنی تا رده های برتر بوکس کشور پیش رود.

وی ادامه داد: جوانان استان بوشهر می توانند با داشتن امکانات و زیرساخت های، ارتقاء دانش فنی مربیان و حمایت های لازم، به نتایج بسیار خوبی در ورزش بوکس دست پیدا کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر گفت: وظیفه هیئت بوکس، نظارت و مدیریت است نه تیم داری به همین خاطر تمام بودجه هیئت که باید صرف امور مدیریتی شود صرف کارهای مربوط به تیم داری می شود و این وظیفه باشگاه‌ها است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه متأسفانه ورزش بوکس در استان بوشهر از حمایت لازم برخوردار نیست، تأکید کرد: ورزش بوکس در استان بوشهر باید مورد حمایت قرار گیرد و دارای اسپانسر باشد تا جایگاه خود را در استان و کشور پیدا کند.

وی، برگزاری مسابقات سطح بالا در پیشرفت یک رشته ورزشی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: برگزاری مسابقات رده های مختلف سنی در سطح ملی در استان می تواند نگاه ها به بوکسبوشهر را تغییر دهد و این با یک برنامه ریزی دقیق قابل انجام است.