حضور علمای اهل تسنن در مشهد/ وحدت شیعه و سنی زیر سایه شمس الشموس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مونا محمدقاسمی: همزمان با فرارسیدن ایام شهادت علی بن موسی‌الرضا (ع)، عاشقان اهل‌بیت از سراسر ایران برای برگزاری مراسم عزاداری و عرض ارادت به ساحت مقدس غریب خراسان خود را به مشهدالرضا می‌رسانند.

در بین عاشقان و زائران امام رضا (ع) حضور برادران اهل سنت آن‌هم درزمانی که دشمن این‌چنین بر طبل تفرقه بین شیعه و سنی در جهان می‌کوبد بیانگر وحدت و همدلی شیعه و سنی در ایران اسلامی و زیر پرچم ولایت‌فقیه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محبت به اهل‌بیت بین شیعه و سنی فرقی ندارد چراکه هردو مسلمان هستند و به محبت به اهل‌بیت احترام قائل هستند.

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: اظهار مودت و ارادت بین شیعه و سنی سالیان دراز است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و حضور اهل سنت در پیاده‌روی اربعین حسینی و شهادت امام رضا (ع) گواه همین امر است.

اظهار مودت و ارادت بین شیعه و سنی سالیان دراز است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و حضور اهل سنت در پیاده‌روی اربعین حسینی و شهادت امام رضا (ع) گواه همین امر است

وی بابیان این نکته که بیش از ۱۲۰ نفر از علمای اهل تسنن به مشهد مقدس مشرف شدند تا در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) شرکت کنند، گفت: اهل سنت گلستان به همراه سایر برادران اهل تسنن که از استان‌های دیگر در مشهد مقدس حضور دارند در برنامه‌های جامع و نشست‌ با اندیشمندان شرکت داشته و محبت و ارادت خود را به اهل‌بیت مانند گذشته به نمایش درآوردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: دشمنان اسلام باید بدانند تلاششان برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی بی‌نتیجه است چراکه شیعه و سنی متحد، برادر و دوست یکدیگر هستند.

زیارت امام رضا (ع) موجب تعالی روح می شود

مدرس حوزه علمیه جامعه اعظمیه بندر ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تاکنون هشت بار به زیارت امام رضا (ع) مشرف شده است، اظهار کرد: دریکی از زیارت‌هایی که از مرقد شریف امام رضا داشتم شفای چشم مادرم را از امام رضا (ع) گرفتم و فضایی که انسان در مواجه با حرم امام رضا (ع) قرار می‌گیرد غیرقابل‌توصیف است و به لحاظ روحی آدمی سبک و دچار تعالی روح می‌شود.

اسماعیل آخوند سبحانی افزود: ما اهل سنت واقعی به این امر معتقدیم که اهل‌بیت نمرده‌اند، شاهد و ناظر کارهای ما هستند و بر امورات ما توجه دارند؛ همچنین بارها در کتب اهل سنت به کرار یادشده، ‌ای کسانی که به زیارت اهل قبور و انبیاء می‌روید فکر نکنید انبیا مرده‌اند بلکه آن‌ها به نسل ما توجه دارند و در تلاش برای تعالی نسل ما هستند.

وی بابیان اینکه خداوند در آیه ۳۵ سوره مائده می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقواپیشه کنید و برای رسیدن به خدا وسیله‌ای را طلب کنید، اظهار کرد: در ۹۰ درصد تفاسیر اهل سنت انسان‌های فاضل وسیله‌ای برای رسیدن دعا به درگاه خداوند معرفی‌شده‌اند و از دیدگاه ما انبیاء و اهل بیت از جمله امام رضا (ع) وسیله ای برای رسیدن دعا به خداوند و برآوردن حاجات هستند.

سبحانی تصریح کرد: اهل‌بیت پیامبر تنها به شیعه یا سنی تعلق ندارد بلکه پیامبر (ص) می‌فرمایند من در میان شما چیزی گران‌بها که می‌تواند الگو باشد به یادگار می‌گذارم و آن‌هم اهل‌بیت من هستند.

داعش و وهابیت خوارج زمان هستند

مدرس حوزه علمیه جامعه اعظمیه بندر ترکمن اظهار کرد: ترکمن‌ها و اهل سنت از دیرباز به زیارت امام رضا (ع) علاقه داشتند و برای گرفتن حاجات خود به زیارت امام رضا (ع) می‌رفتند.

سبحانی در رابطه با حفظ وحدت بین مسلمان بابیان این نکته که دریکی از کتب اهل سنت از داعش و وهابیت به‌عنوان خوارج زمان نام‌برده شده، اظهار کرد: معمار کبیر انقلاب و خلف بر حق ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر اتحاد شیعه و سنی تأکید کردند و من از شیعیان و اهل سنت می‌خواهم که نگذارند وحدت بین امت اسلامی از بین برود چراکه در این صورت قدرت و شوکت مسلمانان از دست می‌رود.

امام جماعت مسجد ابوبکر صدیق بندر ترکمن هم به خبرنگار مهر گفت: بارها برای زیارت امام رضا (ع) رفته و کسب فیض کرده‌ام و با توسل به امام رضا (ع) حاجت‌روا شده‌ام.

داوود آخوند بلکفه افزود: ازنظر اهل سنت امام رضا (ع) به‌عنوان اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) یکی از شخصیت‌های مهم اعتقادی ماست؛ همچنین بر اساس اعتقادی که به امام رضا (ع) و تقربی که ایشان به خداوند دارند برای توسل و ارادت به ایشان عرض ارادت می‌کنیم و حاجت‌روا می‌شویم.

وی بابیان اینکه ما به‌عنوان مسلمان موظفیم به اهل‌بیت پیامبر (ص) احترام بگذاریم، گفت: احترام ما مسلمانان به اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) برای ادای گوشه‌ای از حق پیامبر است.

آخوند بلکفه اهل‌بیت را محور وحدت و تقریب شیعه و سنی خواند و افزود: طبق آیات قرآن در زمان پیامبر اکرم به خاطر زحماتی که برای هدایت بشریت کشیدند هیچ اجر و مزد و پاداشی را نپذیرفتند مگر اینکه به خاندانشان محبت داشته باشیم و ما به‌عنوان مسلمان موظفیم این خواسته پیامبر را اجابت کنیم.

وی یکی از عوامل وحدت بین مسلمانان را احترام گذاشتن متقابل شیعه و سنی به تفکرات یکدیگر عنوان کرد و گفت: همه مسلمانان معتقدند حرمت اهل‌بیت باید حفظ شود مخصوصاً در چنین شرایطی که دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی در جهان اسلام است.

امام جماعت مسجد ابوبکر صدیق بندر ترکمن با اشاره به فرقه‌های تکفیری، داعش، وهابیت و ... اظهار کرد: اینکه برخی فرقه‌های تشکیل‌شده خون مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند چیزی جز دوری از اعتقادات مکتب اسلام نیست.

آخوند بلکفه با اشاره به نزدیکی ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت: مسلمانان باید هوشیار باشند و نسبت به ترفندهای دشمن آگاهی کسب کنند و همچنین تفکرات وحدت‌گرایانه را در خود تقویت کنند.