حامیان تروریست های استفاده کننده از سلاح شیمیایی پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی با حضور مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی، نمایندگان عالیرتبه کشورهای عضو و سازمانهای غیر دولتی در لاهه هلند به ریاست سفیر و نماینده دائم آلمان آغاز به کار کرد.

علیرضا جهانگیری، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه طی سخنانی در این اجلاس با اشاره به وجود یکصد هزار جانباز و مصدوم شیمیایی در کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اهمیتی ویژه برای کنوانسیون سلاحهای شیمیائی و اجرای کامل مقررات آن قائل بوده و از هیچ تلاشی برای ارتقاء جهانشمولی آن فرو گذار نخواهد نمود.

وی اضافه کرد: تعهد کشورمان به کنوانسیون و همکاری با سازمان منع سلاح های شیمیایی فراتر از تعهدات حقوقی و نشات گرفته از باورهای دینی میباشد که در فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مخالفت با تمامی سلاح های کشتار جمعی متبلور شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن برشمردن اقدامات سوریه در راستای ایفای تعهدات کنوانسیونی این کشور، بر همکاری جامعه بین المللی با این کشور به جای اعمال فشار سیاسی تاکید و خواستار اجتناب از برخورد تبعیض آمیز در قبال پرونده سوریه نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی شد.

جهانگیری اضافه نمود: گزارشات مکانیسم مشترک تحقیقات سازمان ملل متحد یکجانبه و بدون در نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده توسط دولت سوریه، تهیه شده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن ابراز نگرانی از گزارشهای منتشره مبنی بر استفاده از سلاحهای شیمیائی توسط گروه های تروریستی در عراق و سوریه از جمله داعش و جبهه النصره تصریح نمود: کشورهای حامی این گروه ها که دسترسی آنها را به سلاحهای شیمیایی جهت استفاده علیه مردم بیگناه فراهم می نمایند، باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.