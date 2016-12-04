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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

نشست علمی «چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی» برگزار می‌شود

نشست علمی «چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی» برگزار می‌شود

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی کشورنشست علمی «چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی» برگزار می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سلسله نشست‌های ده‌گانه علمی –تخصصی نظام‌سازی قرآن‌بنیان با موضوع «چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی» سه‌شنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی که به سفارش مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی کشور در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد، حجت الاسلام دکتر سعید بهمنی به ارائه مطلب خواهد پرداخت همچنین حجت‌الاسلام دکتر عبدالکریم بهجت‌پور نقد این نشست را بر عهده دارند.

دبیر نشست دکتر حسین بابایی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خواهد بود و اعضای محترم شورای راهبردی دبیرخانه نظام‌سازی قرآنی نیز در این نشست علمی حضور دارند.

نشست علمی «چالش نظریه‌پردازی و معرفت فقهی» اولین نشست از سلسله نشست‌های ده‌گانه علمی –تخصصی نظام‌سازی قرآن‌بنیان  سه‌شنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، طبقه دوم، سالن جلسات پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3839972

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