خداحافظی منصور ضابطیان با تلویزیون

منصور ضابطیان در صفحه شخصی‌اش از پایان همکاری‌اش با تلویزیون خبر داد و نوشت: « ١-اجازه بدهید همینجا رسما اعلام کنم که منتظر برنامه رادیوشب و هیچ برنامه دیگری از تیم ما در تلویزیون نباشید.

٢- علیرغم تلاش های فراوان ما برای حفظ این رابطه چندساله اما درحال حاضر سیما علاقه ای به کارکردن با بنده و همکارانم ندارد.معاونت جدید سیما همه این راه های ارتباطی را مسدود کرده و معتقد است که «صلاح نیست ما در تلویزیون کار کنیم!»

٣-دلیل این ممنوعیت ها را از من نپرسید چون من هم اطلاعاتم به اندازه شماست اما خوشبختانه می دانم که تنها یک تصمیم و توهم شخصی از طرف معاونت سیماست بدون اینکه هیچ مبنای خاصی داشته باشد.

٤-مطمئنا بازنده این تصمیم نه ما وشما که تلویزیون است.ما هم را بزودی پیدا می کنیم،این سیماست که با تصمیم گیری های بغض آلود حلقه دوستانش را روز به روز تنگ ترو تعداد بینندگانش را کمتر می کند.

٥-چه غم انگیز است رسانه ای که قرار بود دانشگاه باشد روز به روز خالی از محتوا شود و بینندگانش ناخواسته رو به رسانه هایی بیاورند که تیشه به ریشه نظام اخلاقی مردم ایران می زنند.

٦- ما صبر می کنیم چون معتقدیم که میزها به هیچ کس وفا نکرده اند و معتقدیم ان الله مع الصابرین»