به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز و در آستانه روز دانشجو، با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدار و به گفت و گو پرداخت.

آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این دیدار با تبریک حلول ماه ربیع الاول و گرامیداشت روز دانشجو و ضمن خیر مقدم به تشکل های دانشجویی، گفت: بنا بود این جلسات خیلی پیش تر از این برگزار شود. قبل ها که در دانشگاه حضور پیدا می کردم، از مواهب این حضور، جلسات صمیمی با دوستان دانشجو بود که هم برای بنده استفاده داشت، چرا که نیازهای روز را می فهمیدم و برای دوستان نیز در حل برخی از مشکلات فکری مواهبی داشت و امروز شاید از جهاتی، نیاز بیشتری به این جلسات احساس شود.

در این دیدار نمایندگانی از تشکل های دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان و همچنین نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها حضور داشتند.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار پاسخگوی سوالات نمایندگان تشکلهای دانشجویی بود.