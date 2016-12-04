ارتقاء کیفیت آموزش مدارس در گرو فعالیت های پژوهشی است

رامین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهمیت دادن به فعالیت های پژوهشی، ارتقاء کیفیت آموزشی را به همراه دارد، اظهارداشت: یکی از فعالیت هایی که در سند تحول نظام تعلیم و تربیت به آن اهمیت داده شده، پررنگ تر شدن فعالیت های پژوهشی در کلاس درس و مدرسه و همچنین ارتقاء کیفیت آموزش با رگیر شدن دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی است.

وی با تأکید بر اینکه برنامه های آموزشی در مدارس باید با شتاب بیشتری به سوی کار و فعالیتهای پژوهشی و علم پژوهی حرکت کند،اضافه کرد: دانش آموزان باید از فضاهای آموزش های خشک کلاسی و شیوه های سخنرانی یک جانبه به سمت آموزش های دانش آموز محور، فعال و شیوه های تحقیق و پژوهش سوق دهیم.

اکبری با تشریح فعالیت های پژوهش سرای آموزش وپرورش قشم در هفته پژوهش، خاطر نشان کرد: با هدف آشنایی هر چه بیشتر با ژئوپارک قشم، 100 فرهنگی آموزش وپرورش قشم شامل مدیران و مربیان مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان همیار و سفیران آموزشی ژئوپارک قشم معرفی شدند.

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی قشم تصریح کرد: ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در جامعه توسط دانش آموزان، شناسایی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزی و فراهم کردن بستر باروری استعدادها بخشی از برنامه ها و اهداف این سفیران آموزشی می باشد.

این مسئول ادامه داد: برگزاری کلاس های نانو، رباتیک و شرکت فعال در سمینارهای دانش آموزی و فرهنگیان در هفته پژوهش، آمادگی و شرکت در جشنواره های علمی، کارگاه های آموزشی شیوه های پژوهش و تحقیق از دیگر برنامه های پژوهش سرای آموزش وپرورش قشم در هفته پژوهش است.