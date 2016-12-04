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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

کتاب «گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی» رونمایی می شود

کتاب «گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی» رونمایی می شود

به منظور ترویج گفتمان علوم انسانی اسلامی وبه همت معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق رونمایی از کتاب «گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی»برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج گفتمان علوم انسانی اسلامی و به همت معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) مراسم رونمایی از کتاب  «گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی» نوشته دکتر ناصر باهنر برگزار می‌شود.

در این مراسم دکتر ناصر باهنر(عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)دکتر احمد پاکتچی(رئیس گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق)دکتر محمد حسین ساعی(رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما) و حجت الاسلام دکتر حسن خیری سخنرانی می کنند.

این برنامه دوشنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل مرکز کتب علوم انسانی فروشگاه انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌گردد.

این نشست در اتوبان شهید چمران- جنب درب ورودی دانشگاه امام صادق(ع) مرکز کتب علوم انسانی فروشگاه انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

کد مطلب 3840210

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